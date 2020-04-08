ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 71

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت حصيلة عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 71 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، وفاة مريضة بفيروس كورونا تبلغ من العمر (67 عامًا)، ما يرفع مجمل الوفيات إلى 71.



وأكدت ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 9404 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 147 بحالة خطيرة.



وسجّلت أمس الثلاثاء، 6 وفيات و344 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل عدد الإصابات إلى 9248 مصاباً، وصفت حالات 8075 بسيطة، و189 متوسطة و149 خطيرة و117 موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.