دولي

أمريكا تُواصل تحطيم الأرقام القياسية.. 2000 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

أمريكا تُواصل تحطيم الأرقام القياسية.. 2000 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة جونز هوبكينز، عن تسجيل حوالي 2000 وفاة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز عربية)، فإن هذا الرقم هو الأكبر منذ تفشي الفيروس في العالم، وتكون الولايات المتحدة بذلك، قد حطمت أرقامها القياسية في سجل الوفيات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: إن الأسبوع المقبل، سيكون صعباً جداً، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19)، في الولايات المتحدة، حيث إن بلاده، تجري أكبر عدد من اختبارات (كورونا) في العالم.

وأوضح ترامب، أن هناك 10 عقاقير، قيد الاختبار في الولايات المتحدة، وأنه يرغب في إعادة فتح البلاد، بأسرع وقت ممكن.

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