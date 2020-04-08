ترامب يُهدّد منظمة الصحة العالمية: سنعلّق دفع المساهمة الماليّة الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

هدّد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأميركية في منظّمة الصحّة العالمية، منتقداً طريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء (كورونا).



ووفق (سي إن إن)، فقد قال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض، حول تطوّرات الوباء في الولايات المتّحدة "سنعلّق دفع الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية"، من دون مزيد من التفاصيل.



غير أنّ ترامب، ما لبث بعد دقائق من ذلك، أن تراجع عن هذا الإعلان، بقوله: إنّه لم يقرّر تعليق الدفع، بل يعتزم فقط درس هذه الإمكانية، وقال: "أنا لا أقول إنّني سأفعل ذلك، بل سندرس هذه الإمكانية".



يشار إلى أن ترامب كان قد شنّ هجوماً حادّاً على المنظمة الأممية، وكتب في تغريدة على (تويتر) أنّ "منظّمة الصحّة العالمية، أخفقت حقاً.. الغريب أنّها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنّ تركيزها مُنصبٌّ على الصين".