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صحفي من غزة يدعو ليلى غنام لزيارة القطاع

صحفي من غزة يدعو ليلى غنام لزيارة القطاع
رام الله - دنيا الوطن
طالب الصحفي والكاتب محمد البريم، د. ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة؛ لزيارة غزة، لما لها فيها من محبة واحترام وتقدير.

وقال البريم: إن الشعب الفلسطيني في غزة، يعتبر د. ليلى غنام، نموذجاً يُحتذى به، ونفتقد له في هذه الجائحة، التي نمر بها في ظل عجز المسؤولين في غزة عن ملامسة هموم الناس، والوقوف بجانبهم.

ودعا البريم، كافة المسؤولين في غزة والضفة، إلى النزول للشارع، ومعايشة هموم الناس وآلامهم.

وأشار البريم إلى أنه لمس على صفحات (فيسبوك) في غزة،  مقالات تتغنى بالدكتورة ليلى غنام، مشدداً على أن التواضع مع الناس، والالتصاق بهمومهم، سمةٌ إنسانيةٌ هي الأقدر على الوصول لقلوبهم فوراً، وتحمل المسؤولية مع الجمهور، هو خير ما يستطيع الموظف العام فعله، وقد فعلت د. ليلى غنام كل هذا باقتدار.

وختم البريم حديثه: "المواطن يحتاج أن نعزز من صموده، حتى يستمر هذا الصمود على الأرض".

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