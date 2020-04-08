مصر تُسجّل 128 حالة جديدة بفيروس (كورونا) و9 وفيات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19)، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها، والإعلان عنها سابقًا، لافتة إلى وفاة 9 حالات آخرى.



وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى مساء الثلاثاء، هو 1450 حالة من بينهم 276 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة، بحسب صفحة الوزارة على موقع (فيسبوك).