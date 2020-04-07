ملادينوف: ناقشت مع اشتية العواقب الاقتصادية لأزمة (كورونا)

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه أجرى مع اشتية نقاشاً جيداً حول الاستجابة لجائحة (كورونا) "كوفيد -19" والعواقب الاقتصادية لأزمة مطولة.





وأضاف: "كما ناقشنا ضرورة تجنب الخطوات السلبية الأحادية الجانب التي يمكن أن تدمر فرص السلام في وقت يكون فيه التعاون أساسياً".