ملادينوف: ناقشت مع اشتية العواقب الاقتصادية لأزمة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف اليوم الثلاثاء: إنه أجرى نقاشاً جيداً مع رئيس الوزراء د.محمد اشتية.
قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف اليوم الثلاثاء: إنه أجرى نقاشاً جيداً مع رئيس الوزراء د.محمد اشتية.
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه أجرى مع اشتية نقاشاً جيداً حول الاستجابة لجائحة (كورونا) "كوفيد -19" والعواقب الاقتصادية لأزمة مطولة.
وأضاف: "كما ناقشنا ضرورة تجنب الخطوات السلبية الأحادية الجانب التي يمكن أن تدمر فرص السلام في وقت يكون فيه التعاون أساسياً".
التعليقات