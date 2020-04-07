شاهد: لحظة فقدان سائق السيطرة على شاحنة وسط قطاع غزة





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن فقدان السيطرة أدت لصعود الشاحنة فوق الجزيرة الوسطي وصدم بمقدمة مركبته بعامود حديدى ضغط عالي تابع لشركة الكهرباء مثبت في منتصف الجزيرة.





ووفقا للشرطة، فقد نتج عن ذالك إصابة سائق الشاحنة إصابة خطيرة، وإصابة شخصين من ركاب مركبته علاوة عن أضرار مادية جسيمة جدا في شبكة الكهرباء والعامود تقدر بحوالي 45 الف شيكل وأضرار مادية جسيمة في الشاحنة ونفوق عدد من طيور الحبش.



























رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة: إن شاحنة من نوع "فولفو" محملة بأقفاص من الحبش فقد سائقها السيطرة علي آلة القيادة نتيجة للسرعة الزائدة، بشارع صلاح الدين في محافظة الوسطى.