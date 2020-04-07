1.4 مليون إصابة بفيروس (كورونا) بالعالم ووفاة أكثر من 80 ألف شخص

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.



وأظهرت أرقام موقع worldmeter المختص في تتبع انتشار الفيروس أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوزت مليون و410 آلاف حالة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 81 ألف حالة.



في المقابل تجاوز عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 300 ألف شخص.