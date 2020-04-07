ترامب: فيروس (كورونا) هو طاعون بمعنى الكلمة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن فيروس كورونا هو طاعون بمعنى الكلمة، مضيفاً: "نعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع جائحة كورونا".



وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، مساء الثلاثاء: "يجب أن نستمر في المحافظة على التباعد الاجتماعي، وسنطرح حزما تحفيزية كثيرة إذا ما دعت الحاجة".

















رام الله - دنيا الوطن