شؤون فلسطينية

أجواء غائمة جزئياً وانخفاص بدرجات الحرارة في فلسطين

أجواء غائمة جزئياً وانخفاص بدرجات الحرارة في فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات ليصبح الجو بارداّ نسبياً نهاراً خاصة فوق المرتفعات الجبلية إلى بارداً ليلاً ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات ليبقى الجو بارداّ نسبياً نهاراً إلى بارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: 

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 16-7 17-7 7-15 بيت لحم 7-15 7-15 7-15
رام الله والبيرة 15-6 16-6 6-14 طولكرم 20-12 20-12 12-18
نابلس 17-8 18-8 8-16 قلقيلية 20-12 20-12 12-18
جنين 20-10 21-10 10-18 سلفيت 7-15 7-15 7-15
طوباس 20-10 21-10 10-18 روابي 17-8 18-8 8-16
الخليل 15-6 16-6 6-14 غزه 21-13 21-13 19-13
أريحا 26-13 26-13 13-24 خانيونس 21-13 21-13 19-13
الأغوار الشمالية 24-11 24-11 11-22 رفح 20-12 20-12 21-12


أخبار ذات صلة

شاهد: مغادرة المتعافين من فيروس (كورونا) لمستشفى هوغو تشافير والمركز الوطني

شاهد: مغادرة المتعافين من فيروس (كورونا) لمستشفى هوغو تشافير والمركز الوطني

محافظ طولكرم يتسلم خيمتين ومجموعة من واقيات الوجه لصالح لجنة الطوارئ

محافظ طولكرم يتسلم خيمتين ومجموعة من واقيات الوجه لصالح لجنة الطوارئ

عريقات يبحث مع أبو الغيط وشكري والصفدي آخر التطورات فلسطينياً وعربياً

عريقات يبحث مع أبو الغيط وشكري والصفدي آخر التطورات فلسطينياً وعربياً

مؤسسات حقوقية: إسرائيل ملزمة باتخاذ تدابير لإنقاذ الحياة والسماح بدخول المعدات للقطاع

مؤسسات حقوقية: إسرائيل ملزمة باتخاذ تدابير لإنقاذ الحياة والسماح بدخول المعدات للقطاع

قوات الاحتلال تقتحم منزل أمين سر فتح بالقدس شادي مطور

قوات الاحتلال تقتحم منزل أمين سر فتح بالقدس شادي مطور

الاتحادات والنقابات العمالية: فلسطين ستنتصر بعمالنا وتتجاوز الجائحة

الاتحادات والنقابات العمالية: فلسطين ستنتصر بعمالنا وتتجاوز الجائحة

مجدلاني: التنمية وعبر كافة مديرياتها تعمل لتلبية احتياجات المواطنين

مجدلاني: التنمية وعبر كافة مديرياتها تعمل لتلبية احتياجات المواطنين

أبو بكر: بجهدنا المتواصل نحمي أهلنا بمحافظة طولكرم من خطر انتشار (كورونا)

أبو بكر: بجهدنا المتواصل نحمي أهلنا بمحافظة طولكرم من خطر انتشار (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم يتسلم خيمتين ومجموعة من واقيات الوجه لصالح لجنة الطوارئ

محافظ طولكرم يتسلم خيمتين ومجموعة من واقيات الوجه لصالح لجنة الطوارئ

عريقات يبحث مع أبو الغيط وشكري والصفدي آخر التطورات فلسطينياً وعربياً

عريقات يبحث مع أبو الغيط وشكري والصفدي آخر التطورات فلسطينياً وعربياً

مؤسسات حقوقية: إسرائيل ملزمة باتخاذ تدابير لإنقاذ الحياة والسماح بدخول المعدات للقطاع

مؤسسات حقوقية: إسرائيل ملزمة باتخاذ تدابير لإنقاذ الحياة والسماح بدخول المعدات للقطاع

قوات الاحتلال تقتحم منزل أمين سر فتح بالقدس شادي مطور

قوات الاحتلال تقتحم منزل أمين سر فتح بالقدس شادي مطور

الاتحادات والنقابات العمالية: فلسطين ستنتصر بعمالنا وتتجاوز الجائحة

الاتحادات والنقابات العمالية: فلسطين ستنتصر بعمالنا وتتجاوز الجائحة

مجدلاني: التنمية وعبر كافة مديرياتها تعمل لتلبية احتياجات المواطنين

مجدلاني: التنمية وعبر كافة مديرياتها تعمل لتلبية احتياجات المواطنين

أبو بكر: بجهدنا المتواصل نحمي أهلنا بمحافظة طولكرم من خطر انتشار (كورونا)

أبو بكر: بجهدنا المتواصل نحمي أهلنا بمحافظة طولكرم من خطر انتشار (كورونا)

الشرطة تُغلق ستة محلات تجارية وتضبط مركبتين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بجنين

الشرطة تُغلق ستة محلات تجارية وتضبط مركبتين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بجنين

منوعات

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

&#34;أم شاؤول&#34;.. حياة الفهد &#34;يهودية&#34; في رمضان

"أم شاؤول".. حياة الفهد "يهودية" في رمضان

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

كيف أجبر &#34;كورونا&#34; رامز جلال على تعديل برنامجه؟

كيف أجبر "كورونا" رامز جلال على تعديل برنامجه؟

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: &#34;هدخلك مستشفى المجانين&#34;

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: "هدخلك مستشفى المجانين"

وفاة طليق ليلى علوي بسبب &#34;كورونا&#34;.. تعرف على قصة &#34;أجمل زيجة&#34; جمعتهما

وفاة طليق ليلى علوي بسبب "كورونا".. تعرف على قصة "أجمل زيجة" جمعتهما

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح &#34;كورونا&#34; على هذه الفئة بالمجتمع

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح "كورونا" على هذه الفئة بالمجتمع

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل &#34;عيال صالح&#34; بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل "عيال صالح" بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

عربي

تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

قطر: تسجيل 225 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)

قطر: تسجيل 225 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل شفاء حالة ثالثة من الإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل شفاء حالة ثالثة من الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة العالمية: هناك فرصة لاحتواء تفشي (كورونا) بالشرق الأوسط

الصحة العالمية: هناك فرصة لاحتواء تفشي (كورونا) بالشرق الأوسط