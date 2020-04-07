أجواء غائمة جزئياً وانخفاص بدرجات الحرارة في فلسطين

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-7 17-7 7-15 بيت لحم 7-15 7-15 7-15 رام الله والبيرة 15-6 16-6 6-14 طولكرم 20-12 20-12 12-18 نابلس 17-8 18-8 8-16 قلقيلية 20-12 20-12 12-18 جنين 20-10 21-10 10-18 سلفيت 7-15 7-15 7-15 طوباس 20-10 21-10 10-18 روابي 17-8 18-8 8-16 الخليل 15-6 16-6 6-14 غزه 21-13 21-13 19-13 أريحا 26-13 26-13 13-24 خانيونس 21-13 21-13 19-13 الأغوار الشمالية 24-11 24-11 11-22 رفح 20-12 20-12 21-12

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات ليصبح الجو بارداّ نسبياً نهاراً خاصة فوق المرتفعات الجبلية إلى بارداً ليلاً ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات ليبقى الجو بارداّ نسبياً نهاراً إلى بارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: