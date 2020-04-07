محافظ طولكرم يتسلم خيمتين ومجموعة من واقيات الوجه لصالح لجنة الطوارئ





من جانبه أشاد عبيد بجهود المحافظ أبو بكر ولجنة الطوارئ في المحافظة، مشيراً إلى تقديم خيمتين مع كامل المعدات، وواقيات الوجه، مؤكداً على حالة الشراكة والتعاون والتكاتف من جميع المواطنين لدرء هذا الخطر والحفاظ على صحة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنتسلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر خيمتين، بالإضافة لمجموعة من واقيات الوجه من المواطن موسى عبيد صاحب مشغل خياطة الشروق،وذلك لصالح لجنة الطوارئ في المحافظة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك في دار المحافظة، بحضور لجنة الطوارئ والجهات المختصة ذات العلاقة.وأكد أبو بكر على أهمية دور المجتمع المحلي، ورجال الأعمال، في مواجهة هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، مثمناً تعاون المواطن عبيد من خلال تقديم هذه الخيام، والتي ستستخدم لصالح الطوارئ للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.