عريقات يبحث مع أبو الغيط وشكري والصفدي آخر التطورات فلسطينياً وعربياً

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رام الله - دنيا الوطن

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.صائب عريقات هاتفيًا اليوم مع أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، وسامح شكري، وزير خارجية مصر، وأيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، استمرار سلطة الاحتلال فى ممارسة سياسات التوسع والاستيطان والضم، ومخاطر ذلك على أمن واستقرار المنطقة، وأهمية التعاون المشترك لمنع انتشار وتفشي (كورونا).



وتناول عريقات في اتصالاته جهود حشد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من استمرار تقديم خدماتها للاجئين في هذه الظروف الصعبة التي فرضت تحديات إضافية على الوكالة التي تواجه اساسا أزمة مالية ضاغطة.



واتفق أبو الغيط وشكري والصفدي وعريقات على مواجهة إجراءات السلطات الإسرائيلية التي تهدد وتقوض فرص تحقيق السلام العادل الهادف إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967.