قوات الاحتلال تقتحم منزل أمين سر فتح بالقدس شادي مطور

شادي مطور

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منزل أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور في بلدة بيت حنينا.



وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل مطور للمرة الثانية خلال يومين، وفتشته وعبث بمحتوياته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل مطور يوم الأحد الماضي، وسلمت عائلته استدعاء بحضوره إلى مقر مخابراتها في القدس.