شؤون فلسطينية

الاتحادات والنقابات العمالية: فلسطين ستنتصر بعمالنا وتتجاوز الجائحة

الاتحادات والنقابات العمالية: فلسطين ستنتصر بعمالنا وتتجاوز الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
أبرقت مفوضية الاتحادات والنقابات العالمية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بخالص تحياتها وتقديرها لعمالنا الاشاوس والذين شكلوا على مدار عمر الثورة الفلسطينية، الوقود والدرع الحامي لشعبنا بما قدموا من تضحيات، على طريق الحرية وبناء الدولة.

وقالت مفوضية الاتحادات والنقابات في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عمالنا وهم يشكلون الطليعة دائما في كل المحطات النضالية ، لن يسمحوا أبدا بأن يكونوا الثغرة أو الحلقة الرخوة التي ينفذ منها فايروس (كورونا) الى مجتمعهم ، ويصيبهم وأحبائهم، بل سيتصدون بكل قوة لمواجهة هذا الخطر الداهم والذي يتفشى في كل دول العالم.

وشددت المفوضية على أن الحركة العمالية الفلسطينية وبوعيها المعروف لن تسمح لتجار الموت بأن يستغلوا حاجتهم ، وسيثبتون - كما هم دائما - أنهم رواد الالتزام بتعلميات وتوجيهات الحكومة الفلسطينية، وتنفيذ الاجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها في مواجهة جائحة كورونا شديدة العدوى.

وأشادت المفوضية بإعلان الرئيس محمود عباس الاستباقي لحالة الطوارئ وما تبعها من اجراءات حكومية، أشادت بها منظمة الصحة العالمية والكثير من دول العالم، والتي كان لها الأثر الواضح في الحد من انتشار فيروس (كورونا) ومحاصرته.

ولفتت المفوضية أن ممارسات الاحتلال بحق عمالنا الابطال تؤكد أنه لا يعير أي أهمية لحياتهم وسلامتهم، بل يتعامل معهم بأساليب أقل ما يقال فيها أنها لا تمت للانسانية بصلة، وتتجاوز القوانين والاعراف المعمول بها.

وأكدت المفوضية على مواصلة التزام الحركة العمالية بكافة الاجراءات الحكومية، حتى زوال هذه الازمة وتجاوزها، متعاونين متكاتفين.

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