شؤون فلسطينية

مجدلاني: التنمية وعبر كافة مديرياتها تعمل لتلبية احتياجات المواطنين

مجدلاني: التنمية وعبر كافة مديرياتها تعمل لتلبية احتياجات المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير التنمية الاجتماعية، د.أحمد مجدلاني، بعمل وأداء الطواقم الصحية، والجهود المبذولة في مواجهة فيروس (كورونا).

وأضاف خلال تفقده مساء اليوم أقسام مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، مع الدكتور أحمد البيتاوي مدير المجمع، أن دولة فلسطين وعبر إجراءاتها الحكيمة، ومازالت مستمرة لأجل اقل الأضرار من هذا الوباء.

وتابع: نتمنى السلامة لكافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، موضحاً أن وزارة التنمية الاجتماعية وعبر كافة مديرياتها تعمل وتقدم التدخلات الطارئة، والعمل المستمر لصالح الأسر الفقيرة والمهمشة، وقد وقعت الوزارة خلال هذا الأسبوع مع صندوق وقفة عز اتفاقيات لدعم الأسر الفقيرة.

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