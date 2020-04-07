أبو بكر: بجهدنا المتواصل نحمي أهلنا بمحافظة طولكرم من خطر انتشار (كورونا)





وأثني أبو بكر على جهود المؤسسة الأمنية والطواقم الطبية، ولجنة الطوارئ، وكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة.



جاءت كلمات المحافظ، خلال تفقده بمشاركة لجنة الطوارئ، حاجز الأمن بالقرب من مفترق فرعون، وذلك ضمن إجراءات استقبال عمالنا العائدين من أراضي عام 48، وتقديم الإرشادات والفحوصات الطبية الأولية، ولمواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا).



وقال أبو بكر: "واصلنا هذا العمل خلال الأسابيع الماضية، وبالأمس واليوم، كثفنا من الإجراءات لاستقبال عمالنا، حفاظاً على سلامتهم، ولحمايتهم وحماية أسرهم وعائلاتهم، وخاصة في ظل ما نواجهه من وضع صعب، ولكننا سنستمر بهذا العمل، حيث إننا نواصل الليل بالنهار، ولجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم، لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، التي من شأنها، أن تساهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم".

رام الله - دنيا الوطنشدد محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، على أنه بالجهد المتواصل ووعي المواطنين، والتزامهم بالحجر المنزلي، والإجراءات الوقائية، "يمكننا أن نحمي أهلنا في محافظة طولكرم، وجميع أبناء شعبنا".