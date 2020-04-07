تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الأردن اليوم الثلاثاء، أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 353 حالة.



وبيّن وزير الصحة د.سعد جابر خلال الإيجاز الصحفي اليومي، أن الحالتين لمخالطين لمصابين وحالتين لم يعرف سبب إصابتها، ويتم حالياً تقصي أسباب الاصابة.



وقال جابر: إن "عدد الخروجات لهذا اليوم 12 خروج، وبالتالي يصبح العدد الكلي للخروجات 138، فيما بقي بالمستشفيات للعلاج 209"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.



من جانب آخر أعلن في الأردن عن تسجيل أول قضية في المحكمة ضد مصاب بـ (كورونا).



وقال رئيس النيابة العامة الأردني القاضي محمد سعيد الشريدة، الثلاثاء، إن قضية جزائية سُجلت لدى دائرة مدعي عام عمّان ضد شخص كان يعلم بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، وخالط آخرين، وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء خلافاً لأوامر الدفاع.



وأضاف: أن "النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس، ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء كون ذلك يشكل جرما تعاقب عليه القوانين المعمول بها، وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء؛ لإنزال العقاب الرادع بحقهم".