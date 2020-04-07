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قطر: تسجيل 225 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)

قطر: تسجيل 225 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت قطر اليوم الثلاثاء، تسجيل 225 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 19 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 150، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت  وزارة الصحة العامة القطرية، في بيان لها اليوم، أن بعض حالات الإصابة الجديدة يعود إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة، تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأجرت وزارة الصحة القطرية الفحص المخبري للكشف عن فيروس (كورونا) لنحو 3710 أشخاص اليوم، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات إلى 41818 حتى الآن.

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