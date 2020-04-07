بالصور: حركة (فتح) تشكل مكتباً حركياً جديداً للمحامين



وأكد القدرة على أن هذا المكتب، سيكون قادراً على تلبية ما هو مطلوب منه حركياً و نقابياً.



وأضاف القدرة: لقد حرصنا على ضخ دماء جديدة واعدة، وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل الوصول إلى أفضل بناء حركي، وسنشرك جميع أبناء و كوادر الحركة بكل الخطوات المقبلة.



هذا وضم المكتب الحركي المركزي كلاً من الإخوة و الأخوات التالية اسماؤهم:-

1.الأخ مروان عثمان، أميناً للسر.

2. الأخ محمد كحيل، عضو.

3.الأخ سعيد عبد الله، عضو.

4.الأخ عز الدين عبد العال، عضو.

5.الأخ زكريا بهار،عضو.

6.الأخ فايز الكفارنة، عضو.

7.الأخ مطيع أبو معيلق،عضو.

8.الأخ أحمد الفرا،عضو.

9.الأخ محمد أبوعقلة،عضو.

10.الأخ هانى مرار، عضو.

11.الأخ رائد أبو سعادة، عضو.

12.الأخ عماد عزيز، عضو.

13.الأخت امتيازحسب الله، عضو.

14.الأخت صباح اليازجي، عضو.

15.الأخت دينا أبو زايد، عضو.





وأضاف القدرة: لقد حرصنا على ضخ دماء جديدة واعدة، وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل الوصول إلى أفضل بناء حركي، وسنشرك جميع أبناء و كوادر الحركة بكل الخطوات المقبلة.هذا وضم المكتب الحركي المركزي كلاً من الإخوة و الأخوات التالية اسماؤهم:-1.الأخ مروان عثمان، أميناً للسر.2. الأخ محمد كحيل، عضو.3.الأخ سعيد عبد الله، عضو.4.الأخ عز الدين عبد العال، عضو.5.الأخ زكريا بهار،عضو.6.الأخ فايز الكفارنة، عضو.7.الأخ مطيع أبو معيلق،عضو.8.الأخ أحمد الفرا،عضو.9.الأخ محمد أبوعقلة،عضو.10.الأخ هانى مرار، عضو.11.الأخ رائد أبو سعادة، عضو.12.الأخ عماد عزيز، عضو.13.الأخت امتيازحسب الله، عضو.14.الأخت صباح اليازجي، عضو.15.الأخت دينا أبو زايد، عضو.

وجاء تكليف المكتب الحركي، بعد موافقة أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية، مفوض عام التعبئة والتنظيم بالأقاليم، واعتماده للقرار.