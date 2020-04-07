محافظ طولكرم يتابع إجراءات استقبال العمال العائدين من أراضي عام 48





وأشار إلى الاستمرار بالتدابير والإجراءات وفق مرسوم الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، لمواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وحماية أبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنتابع محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، خلال جولة ميدانية، إجراءات استقبال العمال العائدين من أراضي عام 48، بالقرب من ما تسمى بوابة (104)، وإجراء الفحوصات الأولية من الطواقم الطبية.جاء ذلك، بمشاركة مدراء الأجهزة الأمنية، ومدير عام صحة طولكرم، د. عبد الفتاح الدرك، والجهات المختصة ذات العلاقة.وأكد أبو بكر على أهمية هذا الإجراء لحماية عمالنا، وتوثيق عودتهم، وإجراء الفحوصات الأولية من الطواقم الصحية، واتباع إجراءات الحجر لمدة (14 يوماً) حفاظاً على سلامتهم، وسلامة عائلاتهم.