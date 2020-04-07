ارتفاع حاد وغير مسبوق بعدد وفيات (كورونا) بيوم واحد في فرنسا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع غير مسبوق للحصيلة العامة للوفيات، الناجمة عن فيروس (كورونا) في البلاد بواقع 1417 حالة.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات المسجلة في البلاد، منذ ظهور الفيروس الفتاك، إلى 10328 حالة وفاة، كما نقل موقع قناة (سكاي نيوز) عربية.



وكان وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، قال اليوم الثلاثاء: إن فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة تفشي وباء فيروس (كورونا).



وقال فيران لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية: "ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء"، مضيفاً أن إغلاق البلاد، سيستمر ما دام ذلك ضرورياً، كما نقل موقع (فرانس 24).



وأظهرت بيانات فيروس (كورونا) أمس الاثنين، أن معدل الزيادة في الوفيات، التي بلغت حوالي تسعة آلاف، عاد للتسارع مرة أخرى، بعد عدة أيام من التباطؤ.