سوريا تسجل شفاء حالة ثالثة من الإصابات بفيروس (كورونا)

وكانت وزارة الصحة السورية، جهزت 14 مركزاً للعزل الطبي لتدبير إصابات فيروس (كورونا) المستجد في مختلف المحافظات مزودة بكل مستلزمات العناية بالمرضى وحماية الكوادر الطبية والفنية.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، بشفاء حالة ثالثة من الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد.وأضافت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا): أن حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد حتى اليوم 19 إصابة، شفي منها ثلاث إصابات، فيما توفيت حالتان.