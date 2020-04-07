سوريا تسجل شفاء حالة ثالثة من الإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، بشفاء حالة ثالثة من الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد.
وأضافت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا): أن حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد حتى اليوم 19 إصابة، شفي منها ثلاث إصابات، فيما توفيت حالتان.
أفادت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، بشفاء حالة ثالثة من الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد.
وأضافت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا): أن حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد حتى اليوم 19 إصابة، شفي منها ثلاث إصابات، فيما توفيت حالتان.
وكانت وزارة الصحة السورية، جهزت 14 مركزاً للعزل الطبي لتدبير إصابات فيروس (كورونا) المستجد في مختلف المحافظات مزودة بكل مستلزمات العناية بالمرضى وحماية الكوادر الطبية والفنية.
التعليقات