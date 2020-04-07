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دولي

بدء تطبيق الإغلاق التام بجميع أنحاء إسرائيل لمواجهة تفشي وباء (كورونا)

بدء تطبيق الإغلاق التام بجميع أنحاء إسرائيل لمواجهة تفشي وباء (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ مساء اليوم، العمل بتعليمات الإغلاق، التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، على أن يتم تشديدها غداً، بحيث سيفرض حظر التجول، شبه التام على المدن والبلدات اليهودية والمختلطة، وسيسري مفعوله، حتى ليلة السبت المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم، يمنع السفر بين المدن، واعتباراً من الساعة 18/00 من مساء غد، وحتى صباح يوم الخميس المقبل لن يتمكن الأشخاص من مغادرة منازلهم، باستثناء الحالات الطارئة.

كما تقرر توسيع صلاحيات الشرطة، التي ستشمل أيضاً منع خروج شخص من تجمع سكني، وصلاحية المطالبة من كل شخص بإبراز هويته لدى الخروج من التجمع السكني، وإيقاف هذا الشخص وفقاً للقانون.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الإغلاق الذي تفرضه الحكومة في إطار الجهود لوقف تفشي وباء (كورونا) ابتداءً من الساعة 19:00 من مساء هذا اليوم، وحتى الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة، لا يسري على المدن والبلدات والقرى، التي معظم سكانها ليسوا يهوداً.

وأصدرت وزارة الصحة أمراً يلزم المواطنين، بوضع الكمامات أو الأقنعة الواقية، لدى خروجهم من المنازل بدون استثناء، ويدرس الوزراء أيضاً سبل العودة إلى مجرى الحياة الطبيعية، عندما تسمح الظروف بذلك.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، أن الأنظمة المرتقب المصادقة عليها اليوم، ستُمكّن محلات السوبر ماركت، وخدمات إرسال الغداء من الاستمرار في العمل، حتى السادسة من مساء غد.

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