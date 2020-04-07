الدفاع المدني يخمد حريق مشطب للمركبات ببلدة الرام



وقامت طواقم مركز الرام مسنودة بتنك تزويد اسناد الوسط باخماد النيران التي نشبت بإحدى مشاطب المركبات في البلدة الذي يحتوي على عدد كبير من المركبات، فقد اندلعت وطالت النيران حوالي 40 مركبة فعملت الطواقم بآلياتها وطواقمها على الحد من انتشار النيران واتساع مساحتها ومحاصرتها عن طريق التبريد والعزل والتمكن من منع وصول اللسنة اللهب الى المركبات المجاورة حيث تم حصر الخسائر وإنقاذ حوالي 60 مركبة .



















رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة القدس اليوم الثلاثاء بمساندة طواقم وحدة دفاع مدني اسناد الوسط حريقاً اندلع داخل مشطب وقطع غيار مركبات في أحد تجمعات المركبات المستعملة قرب بلدة الرام شمالي القدس.