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إيطاليا تُسجّل أدنى معدل للإصابات بـ (كورونا) بيوم واحد منذ 25 يوماً

إيطاليا تُسجّل أدنى معدل للإصابات بـ (كورونا) بيوم واحد منذ 25 يوماً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، إلى أدنى مستوى لها منذ 25 يوماً.

وقالت وكالة (رويترز) للأنباء: إن إيطاليا سجلت نحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، خلال يوم واحد.

وقالت وكالة الحماية المدنية: إن إجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر بلاد العالم تضررا منذ بدء تفشي فيروس (كورونا) في 21 شباط/ فبرايرارتفع إلي 17127 حالة.

وزاد إجمالي عدد الحالات المؤكدة 3039 حالة يوم الثلاثاء إلى 135586 حالة في ثاني تراجع يومي على التوالي مما يؤكد تزايد الثقة في أن هذا المرض يتراجع بفضل إجراءات العزل العام التي تم تطبيقها في التاسع من آذار/مارس.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة 3599 حالة يوم الاثنين، فيما تراوحت الزيادات اليومية السابقة من 17 آذار/مارس في نطاق ما بين 4050 و6557 حالة.

وأُعلن شفاء 24392 حالة يوم الثلاثاء من بين الحالات التي أصيبت أصلا مقابل 22837 حالة يوم الاثنين.

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