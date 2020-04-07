شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه: الدراسات العالمية أثبتت آثاراً لـ (كورونا) في الصرف الصحي

رئيس سلطة المياه: الدراسات العالمية أثبتت آثاراً لـ (كورونا) في الصرف الصحي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، عن أن الدراسات العالمية الأخيرة، أثبتت وجود آثارٍ لفيروس (كورونا) في مياه الصرف الصحي، من خلال براز الأشخاص المصابين. 

جاء ذلك، خلال اجتماع، دعت له سلطة المياه في مقرها برام الله، ضم وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، ووزير الصحة، د. مي الكيلة، ووزير الزراعة، رياض العطاري، ورئيس سلطة جودة البيئة، م. عدالة الأثيرة، وبحضور المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، د. إبراهيم ملحم، والناطق الرسمي باسم
وزارة الداخلية، العميد د. غسان نمر.

وركّز الاجتماع على تناول الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مياه الصرف الصحي.

وقد تم تناول هذا الموضوع بإسهاب خلال الاجتماع، حتى لا يكون هناك أي ثغرة في التعامل مع وسائل انتقال الفيروس، والحد من انتشاره، وتقليل مخاطر الإصابة بالمرض في دولة فلسطين.

وهدف الاجتماع إلى تدارس الوضع الراهن في ظل انتشار فيروس (كورونا)، وآليات توحيد الجهود بين مختلف الوزارات؛ لضمان استدامة ومأمونية الخدمات الأساسية للمواطنين، ووضع ومراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي تتطلب تعاوناً وتنسيقاً مباشراً بين الوزارات والهيئات المختصة.

وأكد غنيم، أن المرحلة الحالية، تتطلب تكاتف وتكامل الجهود القائمة والمستقبلية بين مختلف الوزارات، وخاصة في ظل الوضع الاستثنائي القائم، الأمر الذي يصب في زيادة احتواء الأزمة الراهنة، جراء تفشي فيروس (كورونا) وبالتوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة، مستعرضاً ما قامت به سلطة المياه من جهود لضمان استدامة ومأمونية خدمات المياه والصرف الصحي، لكافة المحافظات. 

وركّز الاجتماع على تناول الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مياه الصرف الصحي، وذلك في ضوء الدراسات العالمية الأخيرة، والتي أثبتت وجود آثار للفيروس في مياه الصرف الصحي من خلال براز  الأشخاص المصابين، وقد تم تناول هذا الموضوع بإسهاب خلال الاجتماع، حتى لا يكون هناك أي ثغرة في التعامل مع وسائل انتقال الفيروس، والحد من انتشاره، وتقليل مخاطر الإصابة بالمرض في دولة فلسطين.

وخلال الاجتماع، قدم د. نضال محمود، أستاذ المياه والبيئة في جامعة بيرزيت، ملخص لنتائج الدراسات القائمة في هذا الإطار، وإلى التوجهات العالمية الحالية في التعامل مع مياه الصرف الصحي.

وضمن هذا الإطار، أشار م. غنيم أن سلطة المياه عملت على وضع دليل للإجراءات الاحترازية في التعامل مع مياه الصرف الصحي، شملت كافة المراحل من تصريفها من المنازل والمنشآت، وجمعها ونقلها خلال شبكات الصرف الصحي ومعالجتها في محطات المعالجة، أو نقلها بالصهاريج وتصريفها في محطات المعالجة أو المناطق المفتوحة، مؤكداً أن تفعيل هذه الإجراءات يتطلب وضع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، وبتحديد الأدوار والمسؤوليات والمتطلبات لكافة الجهات ذات الاختصاص.

من جهتها، أوضحت الأتيرة، أن سلطة جودة البيئة بدورها أيضاً أصدرت الدليل الإرشادي لإجراءات الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وإدارة النفايات الصلبة؛ للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وأنه تم التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الحكم المحلي لتعميمه على كافة الهيئات المحلية، والذي احتوى أيضاً على إرشادات للتعامل مع المياه العادمة، والنضح والحفر الامتصاصية.

وشددت على ضرورة وضع آليات مراقبة فاعلة للتأكد من التقيد التام بتنفيذها، كما تطرقت لخطورة تصريف المياه العادمة من المستوطنات، وتفريغ النفايات الصلبة من المستوطنات إلى المناطق الفلسطينية الأمر الذي يتطلب أيضا آلية مراقبة صارمة لخطورته. 

وفيما يتعلق بالري بالمياه العادمة، والذي يمارسه عدد من المزارعين في فلسطين، والرعي بالقرب من سيول المياه العادمة، أوضح العطاري أن مواجهة هذا الموضوع بحاجة إلى تنسيق عالٍ جداً مع مختلف الجهات، وإيجاد برامج توعوية مكثفة للوصول إلى المزارعين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في ذلك.

واستعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة للوقاية الصحية للإنتاج الزراعي بجميع مراحله، وبأخذ الحد من الاختلاط الاجتماعي بعين الاعتبار في هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هناك حاجة ماسة لوضع استراتيجية حكومية للأمن الغذائي للمرحلة القادمة، وتنسيق الجهود مع سلطة المياه باعتبار المياه الأساس في الزراعة.

وأشار الصالحي، إلى أن هناك جهوداً حثيثة تبذلها وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بمتابعة النفايات الصلبة، وصهاريج النضح، ومتابعة عمليات التعقيم، وتجهيز مواقع الحجر وغيرها، داعياً إلى ضرورة دعم الهيئات المحلية في هذه المرحلة الصعبة والتي تطلبت مضاعفة جهود هذه الهيئات بالتوازي مع انخفاض إلى درجة كبيرة الموارد المالية. 

وأكد أن على المواطن أيضاً دور كبير يتمثل في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والالتزام بالتسديد لضمان استدامة الخدمات الأساسية وخصوصا بعد انحصار الأزمة القائمة. 

من جانبها أشادت د. الكيلة بطرح قضية الاجراءات الاحترازية للتعامل مع مياه الصرف الصحي، والى جهود الوزارات الفلسطينية في وضع ومتابعة الإجراءات الاحترازية، الأمر الذي يعتبر داعماً لجهود وزارة الصحة في هذه المرحلة الصعبة، وخصوصا في ظل ما تم نشره من المنظمات العالمية المختصة بأن الفيروس موجود في براز الأشخاص المصابين، الأمر الذي لم يتم التعامل معه سابقاً في هذه المرحلة. 

هذا وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات، على رأسها تشكيل لحنة من الوزارات الحاضرة المختصة، لتدارس كافة القضايا المطروحة، ووضع آليات يتم تعميمها على كافة الجهات المعنية للتنفيذ، وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى تكثيف التعاون مجال التوعية المجتمعية.

أخبار ذات صلة

رئيس الإعلام الحكومي بغزة يُعلن عودته للعمل بعد قرار إيقافه

رئيس الإعلام الحكومي بغزة يُعلن عودته للعمل بعد قرار إيقافه

الدفاع المدني يخمد حريق مشطب للمركبات ببلدة الرام

الدفاع المدني يخمد حريق مشطب للمركبات ببلدة الرام

محافظ طولكرم: سيتم إعادة فتح مستشفى ثابت ثابت باتباع إجراءات وزارة الصحة

محافظ طولكرم: سيتم إعادة فتح مستشفى ثابت ثابت باتباع إجراءات وزارة الصحة

محافظ سلفيت يُصدر بياناً بشأن التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية

محافظ سلفيت يُصدر بياناً بشأن التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية

تحويل فندق &#34;سانت جورج&#34; لمقر حجر مجاني ومؤهل للمقدسيين

تحويل فندق "سانت جورج" لمقر حجر مجاني ومؤهل للمقدسيين

اشتية يُحذّر من إمكانية تشكيل حكومة ضم إسرائيلية

اشتية يُحذّر من إمكانية تشكيل حكومة ضم إسرائيلية

تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال

تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال

حماس لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الكرة الآن بملعب حكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات عملية بملف الأسرى

حماس لـ"دنيا الوطن": الكرة الآن بملعب حكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات عملية بملف الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يخمد حريق مشطب للمركبات ببلدة الرام

الدفاع المدني يخمد حريق مشطب للمركبات ببلدة الرام

محافظ طولكرم: سيتم إعادة فتح مستشفى ثابت ثابت باتباع إجراءات وزارة الصحة

محافظ طولكرم: سيتم إعادة فتح مستشفى ثابت ثابت باتباع إجراءات وزارة الصحة

محافظ سلفيت يُصدر بياناً بشأن التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية

محافظ سلفيت يُصدر بياناً بشأن التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية

تحويل فندق &#34;سانت جورج&#34; لمقر حجر مجاني ومؤهل للمقدسيين

تحويل فندق "سانت جورج" لمقر حجر مجاني ومؤهل للمقدسيين

تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال

تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال

إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين بالخليل

إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين بالخليل

أول رد من &#34;حماس&#34; على تصريحات نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى

أول رد من "حماس" على تصريحات نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى

الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

منوعات

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

&#34;أم شاؤول&#34;.. حياة الفهد &#34;يهودية&#34; في رمضان

"أم شاؤول".. حياة الفهد "يهودية" في رمضان

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

كيف أجبر &#34;كورونا&#34; رامز جلال على تعديل برنامجه؟

كيف أجبر "كورونا" رامز جلال على تعديل برنامجه؟

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: &#34;هدخلك مستشفى المجانين&#34;

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: "هدخلك مستشفى المجانين"

وفاة طليق ليلى علوي بسبب &#34;كورونا&#34;.. تعرف على قصة &#34;أجمل زيجة&#34; جمعتهما

وفاة طليق ليلى علوي بسبب "كورونا".. تعرف على قصة "أجمل زيجة" جمعتهما

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح &#34;كورونا&#34; على هذه الفئة بالمجتمع

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح "كورونا" على هذه الفئة بالمجتمع

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل &#34;عيال صالح&#34; بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل "عيال صالح" بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

عربي

العراق توضح حقيقة قدوم غازات سامة إلى البلاد

العراق توضح حقيقة قدوم غازات سامة إلى البلاد

أكبر حصيلة يومية تسجلها السعودية لإصابات فيروس (كورونا)

أكبر حصيلة يومية تسجلها السعودية لإصابات فيروس (كورونا)

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول