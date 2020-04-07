محافظ سلفيت يُصدر بياناً بشأن التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية

وشدد في البيان، على أنه يمنع منعاً باتاً، عمل مكاتب (الديلفري) خدمة الدراجات، إلا لمن يمتلك ترخيصاً للخدمة، وحسب الأصول.



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



2- تعمل مكاتب التكسي لخدمة المواطنين داخل المحافظه وفق نظام مناوبات يلبي احتياجاتهم على ان يتم بعد الخامسة مساء فرز سيارتين لكل مكتب تكسي اما القرى التي لا تتوفر بها مكاتب التكسي فتتم عبر رئيس لجنة الطوارىء مخاطبة المحافظ لاعتماد سيارات العمومي بنفس الآلية المعتمدة لمكاتب التكسي وبالشكل الذي يضمن تخفيض حركة السيارات في المحافظة.



3- يمنع منعا باتا عمل مكاتب الديلفري "خدمة الدراجات" الا لمن يمتلك ترخيصاً للخدمة وحسب الاصول.



4- للحصول على اذونات الحركة للتجار واصحاب المنشآت الصناعية المسموح لها بالعمل من قبل لجنة الطوارئ الوطنية التي يراسها رئيس الوزراء التوجه لمبنى الغرفة التجارية حيث ان مديرية الاقتصاد ستعمل هناك وسيتم تحويل هذه الاذونات للمحافظ من اجل اعتمادها.



5- للحصول على أذونات الحركة لاصحاب مزارع الابقار والمواشي والدواجن والمناحل التوجه الى مديرية الزراعة.



6- اما بقية القطاعات او الافراد الذين بأمس الحاجة لاذونات التحرك، بالإمكان ان يتم ذلك عبر رؤساء لجان الطوارئ والذين بدورهم يخاطبون المحافظ لاعتماد هذه الاذونات.



7- كل من يمتلك أرضاً زراعية بامكانه خدمتها من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً على ان يسمح فقط للمعدات والاليات الزراعية بالتحرك بدون اذن حركة.



8- ننصح المواطنين في بلدات وقرى المحافظة بالتوجه لزراعة الارض وكذلك الاهتمام بزراعة الحدائق المنزلية بالاشتال والمزروعات والاشجار المثمرة لتكون متنفساً لكم ومصدر غذائي واقتصادي مساند.



9- تفتح المحال التموينية ابوابها من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً أما المخابز ستعمل على مدار الساعة كما هو حال الصيدليات التي تعمل بانتظام وفق برنامج نقابة الصيادلة.



10- أما ما يتعلق باذونات التحرك المتعلقة بالقطاعات المالية والصحية والحكم المحلي فتتم عبر المديريات ذات الاختصاص مع التأكيد على حرية الحركة للعاملين بالقطاع الصحي والطبي ببطاقاتهم اما المتطوعين في هذا القطاع والعاملين في مجالات التنظيف المتعلقه بالصحة فبامكانهم الحصول على اذونات التحرك كما غيرهم من مديرية الصحة.



11- هناك تعليمات مشددة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخترق التعليمات المتعلقة بعدم مغادرة المنازل الا للضرورة وكذلك التحرك بالسيارات بحيث سيتم التحرز على السيارة التي يتحرك سائقها بها دون اذن مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



12- يمنع دخول الباعة المتجولين لكافة ارجاء المحافظة منعاً باتاً حتى لحملة التصاريح من المحافظات الاخرى .



13- يسمح تنقل الموظفين العاملين في البنوك ومؤسسات الاقراض على بطاقاتهم وفي اوقات الدوام الرسمي فقط ، وكذلك يسمح للمديريات العاملة وفق قرار مجلس الوزراء في اوقات الدوام فقط.



واخيراً نتوجه بتحية عز واكبار لابناء هذه المحافظة الصامدة وكل ابناء شعبنا، وكذلك لحراس الامن الصحي من اطباء وممرضين واجهزة امنية ولجان الطوارئ والاسناد ممن قاموا بمهامهم بوفاء واخلاص، ولكل من يساهم ولو بكلمة في سبيل حماية شعبنا من هذا الوباء، كما نتوجه بالتحية لعمالنا البواسل الملتزمين بالحجر ولعائلاتهم ألف تحية.

إن ما نقوم به من تطبيق لاجراءات السلامة العامة والوقاية يصب في خدمتكم فتقييدنا لحريتكم ليس الهدف منه ذلك بقدر ماهو تقييد لحركة هذا الفيروس المنتقل عبر الاختلاط واستمراراً للتواصل معكم اولاً بأول ، وعلى اثر الاجتماع الامني وامين سر الاقليم، اتخذنا القرارات التالية:1- التأكيد على التزامكم بمنازلكم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى والتخفيف قدر الامكان من الزيارات العائلية، وذلك حفاظاً على سلامتكم.