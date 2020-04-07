شؤون فلسطينية

تحويل فندق "سانت جورج" لمقر حجر مجاني ومؤهل للمقدسيين

تحويل فندق "سانت جورج" لمقر حجر مجاني ومؤهل للمقدسيين
سانت جورج
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت شركة (باديكو) والتجمع المقدسي، على تحويل فندق (سانت جورج) في مدينة القدس، إلى مقر للحجر الاجتماعي، خاص بأهالي المدينة المقدسة، ضمن الواجب الاجتماعي والوطني، تجاه القدس للشركة، بقيادة رجلي الأعمال صبيح، وبشار المصري.
 
وأوضح بشار المصري، أن هذا القرار، جاء في إطار توجيهات الرئيس محمود عباس، وإعلان حالة الطوارئ، ودور الشركة في مواجهة الوباء، تكريما للقدس الغالية، وأهلها الكرام، وتلبية كريمة لطلب التجمع المقدسي، بالتشاور مع رجل الأعمال، صبيح المصري، الذي لم يتردد لحظة في الاستجابة الفورية، ومنح الفندق للحجر الاجتماعي.

وأعلن بشار المصري، أن مقر الحجر الجديد، سيبدأ في الاستقبال المجاني للمقدسيين العائدين من الخارج، والذين كانوا على تواصل مع مصابين بالمرض، ولا يوجد في بيوتهم متسع لتنفيذ الحجر بداية من اليوم الثلاثاء.

وسلمت (باديكو) مقر الفندق للتجمع المقدسي للشروع الفوري في التحضيرات الفنية والطبية والوقائية، تحت إشراف ومسؤولية نقابة أطباء القدس، وجمعية المسعفين العرب، والدكتور ماهر ديب، ضمن معايير وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وشددت إدارة (باديكو) على أن الحجر، سيعمل وفق المعايير الطبية، للحيلولة دون تفشي الوباء، خاصة داخل الأحياء المكتظة في مدينة القدس، مع وضع رقم هاتف لتسجيل البيانات وفق منظومة إدارية للحفاظ على السرية والمهنية في التعامل مع المقدسيين، مع وجود طابق خاص، يراعي خصوصية السيدات.

ووضعت إدارة فندق (سانت جورج) شروطاً تضمن سلامة للمحجورين، تفرض عليهم التوقيع على تعهد خطي، بعدم مغادرة غرفة الحجر لأسبوعين كاملين، حتى لا يشكلوا أي خطر على المجتمع، الذي يستجمع قواه لمحاربة الوباء.

كما ستوفر إدارة الحجر الصحي وجبات الطعام، وخدمة إنترنت وغيرها من الاحتياجات بشكل مجاني، بالتعاون مع المؤسسات المحلية، ورجال الأعمال.

وعبّر منسق التجمع المقدسي، أحمد البديري، عن شكره لشركة (باديكو)، قائلاً: "في أصعب الظروف تظهر معادن الرجال، وهذه الخطوة مهمة لأنها سد منيع لوقف وباء (كورونا).

وأضاف البديري، أن التجمع المقدسي، سيحاول إدارة هذه العملية الصعبة والمرهقة، بهدف توفير حجر اجتماعي آمن ومريح للمقدسيين، قريبا من ذويهم مع التشديد على أن الزيارات، ستكون ممنوعة.

أخبار ذات صلة

رئيس الإعلام الحكومي بغزة يُعلن عودته للعمل بعد قرار إيقافه

رئيس الإعلام الحكومي بغزة يُعلن عودته للعمل بعد قرار إيقافه

الدفاع المدني يخمد حريق مشطب للمركبات ببلدة الرام

الدفاع المدني يخمد حريق مشطب للمركبات ببلدة الرام

محافظ طولكرم: سيتم إعادة فتح مستشفى ثابت ثابت باتباع إجراءات وزارة الصحة

محافظ طولكرم: سيتم إعادة فتح مستشفى ثابت ثابت باتباع إجراءات وزارة الصحة

رئيس سلطة المياه: الدراسات العالمية أثبتت آثاراً لـ (كورونا) في الصرف الصحي

رئيس سلطة المياه: الدراسات العالمية أثبتت آثاراً لـ (كورونا) في الصرف الصحي

محافظ سلفيت يُصدر بياناً بشأن التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية

محافظ سلفيت يُصدر بياناً بشأن التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية

اشتية يُحذّر من إمكانية تشكيل حكومة ضم إسرائيلية

اشتية يُحذّر من إمكانية تشكيل حكومة ضم إسرائيلية

تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال

تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال

حماس لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الكرة الآن بملعب حكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات عملية بملف الأسرى

حماس لـ"دنيا الوطن": الكرة الآن بملعب حكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات عملية بملف الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يخمد حريق مشطب للمركبات ببلدة الرام

الدفاع المدني يخمد حريق مشطب للمركبات ببلدة الرام

محافظ طولكرم: سيتم إعادة فتح مستشفى ثابت ثابت باتباع إجراءات وزارة الصحة

محافظ طولكرم: سيتم إعادة فتح مستشفى ثابت ثابت باتباع إجراءات وزارة الصحة

محافظ سلفيت يُصدر بياناً بشأن التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية

محافظ سلفيت يُصدر بياناً بشأن التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية

تحويل فندق &#34;سانت جورج&#34; لمقر حجر مجاني ومؤهل للمقدسيين

تحويل فندق "سانت جورج" لمقر حجر مجاني ومؤهل للمقدسيين

تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال

تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال

إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين بالخليل

إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين بالخليل

أول رد من &#34;حماس&#34; على تصريحات نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى

أول رد من "حماس" على تصريحات نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى

الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

منوعات

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

&#34;أم شاؤول&#34;.. حياة الفهد &#34;يهودية&#34; في رمضان

"أم شاؤول".. حياة الفهد "يهودية" في رمضان

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

كيف أجبر &#34;كورونا&#34; رامز جلال على تعديل برنامجه؟

كيف أجبر "كورونا" رامز جلال على تعديل برنامجه؟

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: &#34;هدخلك مستشفى المجانين&#34;

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: "هدخلك مستشفى المجانين"

وفاة طليق ليلى علوي بسبب &#34;كورونا&#34;.. تعرف على قصة &#34;أجمل زيجة&#34; جمعتهما

وفاة طليق ليلى علوي بسبب "كورونا".. تعرف على قصة "أجمل زيجة" جمعتهما

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح &#34;كورونا&#34; على هذه الفئة بالمجتمع

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح "كورونا" على هذه الفئة بالمجتمع

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل &#34;عيال صالح&#34; بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل "عيال صالح" بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

عربي

العراق توضح حقيقة قدوم غازات سامة إلى البلاد

العراق توضح حقيقة قدوم غازات سامة إلى البلاد

أكبر حصيلة يومية تسجلها السعودية لإصابات فيروس (كورونا)

أكبر حصيلة يومية تسجلها السعودية لإصابات فيروس (كورونا)

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول