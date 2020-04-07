تحويل فندق "سانت جورج" لمقر حجر مجاني ومؤهل للمقدسيين



ووضعت إدارة فندق (سانت جورج) شروطاً تضمن سلامة للمحجورين، تفرض عليهم التوقيع على تعهد خطي، بعدم مغادرة غرفة الحجر لأسبوعين كاملين، حتى لا يشكلوا أي خطر على المجتمع، الذي يستجمع قواه لمحاربة الوباء.



كما ستوفر إدارة الحجر الصحي وجبات الطعام، وخدمة إنترنت وغيرها من الاحتياجات بشكل مجاني، بالتعاون مع المؤسسات المحلية، ورجال الأعمال.



وعبّر منسق التجمع المقدسي، أحمد البديري، عن شكره لشركة (باديكو)، قائلاً: "في أصعب الظروف تظهر معادن الرجال، وهذه الخطوة مهمة لأنها سد منيع لوقف وباء (كورونا).



وأضاف البديري، أن التجمع المقدسي، سيحاول إدارة هذه العملية الصعبة والمرهقة، بهدف توفير حجر اجتماعي آمن ومريح للمقدسيين، قريبا من ذويهم مع التشديد على أن الزيارات، ستكون ممنوعة.

رام الله - دنيا الوطناتفقت شركة (باديكو) والتجمع المقدسي، على تحويل فندق (سانت جورج) في مدينة القدس، إلى مقر للحجر الاجتماعي، خاص بأهالي المدينة المقدسة، ضمن الواجب الاجتماعي والوطني، تجاه القدس للشركة، بقيادة رجلي الأعمال صبيح، وبشار المصري.وأوضح بشار المصري، أن هذا القرار، جاء في إطار توجيهات الرئيس محمود عباس، وإعلان حالة الطوارئ، ودور الشركة في مواجهة الوباء، تكريما للقدس الغالية، وأهلها الكرام، وتلبية كريمة لطلب التجمع المقدسي، بالتشاور مع رجل الأعمال، صبيح المصري، الذي لم يتردد لحظة في الاستجابة الفورية، ومنح الفندق للحجر الاجتماعي.وأعلن بشار المصري، أن مقر الحجر الجديد، سيبدأ في الاستقبال المجاني للمقدسيين العائدين من الخارج، والذين كانوا على تواصل مع مصابين بالمرض، ولا يوجد في بيوتهم متسع لتنفيذ الحجر بداية من اليوم الثلاثاء.وسلمت (باديكو) مقر الفندق للتجمع المقدسي للشروع الفوري في التحضيرات الفنية والطبية والوقائية، تحت إشراف ومسؤولية نقابة أطباء القدس، وجمعية المسعفين العرب، والدكتور ماهر ديب، ضمن معايير وتعليمات منظمة الصحة العالمية.وشددت إدارة (باديكو) على أن الحجر، سيعمل وفق المعايير الطبية، للحيلولة دون تفشي الوباء، خاصة داخل الأحياء المكتظة في مدينة القدس، مع وضع رقم هاتف لتسجيل البيانات وفق منظومة إدارية للحفاظ على السرية والمهنية في التعامل مع المقدسيين، مع وجود طابق خاص، يراعي خصوصية السيدات.