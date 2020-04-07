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الصحة العالمية: هناك فرصة لاحتواء تفشي (كورونا) بالشرق الأوسط

الصحة العالمية: هناك فرصة لاحتواء تفشي (كورونا) بالشرق الأوسط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء: إن معظم بلدان الشرق الأوسط، تشهد زيادة يومية مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بـ (كورونا)، لكن فرصة احتواء التفشي في المنطقة لا تزال موجودة.

وأكدت المنظمة، تسجيل ما يتجاوز 77 ألف إصابة، ونحو أربعة آلاف وفاة في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تشمل بلدان الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي، لكنها لا تضم تركيا، وفق وكالة (رويترز). 

وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ في المكتب الإقليمي للمنظمة: إن نحو 78% من هذه الإصابات في إيران، فيما سجلت بقية البلدان الأخرى أقل من أربعة آلاف إصابة، ومعظمها شهد أقل من ألف إصابة.

وأضاف برينان، أن معدل الوفاة في المنطقة يماثل المعدل العالمي، مضيفاً أن هناك مؤشرات مشجعة على استقرار معدل الحالات الجديدة في إيران في الأيام الماضية، على الرغم من أن هناك بلداناً أخرى تواجه خطر زيادة الحالات.

وتابع "في جميع البلدان الأخرى، نشهد في معظم الأحيان زيادة مقلقة في عدد الحالات يوماً بعد يوم".

وصرح "نحتاج بالفعل لمنهج شامل لطريقة تعزيز إجراءات الصحة العامة، التي أثبتت فاعليتها مثل الرصد المبكر، والفحص المبكر، وعزل المصابين".

وتعاني الكثير من دول المنطقة، من آثار نزاعات وأزمات سياسية، مما يثير مخاوف بشأن قدرتها على التصدي للفيروس.

وعبرت وكالات دولية عن قلقها بشأن ملايين اللاجئين والنازحين، وحذرت من أن إغلاق الحدود، قد يصعب توصيل المساعدات.

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