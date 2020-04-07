شؤون فلسطينية

تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال

تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال
سليمان قطش
رام الله - دنيا الوطن
مددت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء الاعتقال الإداري للأسير الشبل سليمان قطش لمدة أربعة شهور إضافية، علما بأنه أصغر أسير إداري في السجون الإسرائيلية.

الفتى قطش (16 عامًا) اعتقل في 19 من كانون الأول/ديسمبر بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة عين يبرود قضاء رام الله، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

ويعرف عن سليمان مشاركته الفاعلة في المسيرات والاعتصامات والفعاليات الوطنية المنددة بالاحتلال.


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