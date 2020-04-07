تمديد اعتقال أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنمددت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء الاعتقال الإداري للأسير الشبل سليمان قطش لمدة أربعة شهور إضافية، علما بأنه أصغر أسير إداري في السجون الإسرائيلية.الفتى قطش (16 عامًا) اعتقل في 19 من كانون الأول/ديسمبر بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة عين يبرود قضاء رام الله، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).ويعرف عن سليمان مشاركته الفاعلة في المسيرات والاعتصامات والفعاليات الوطنية المنددة بالاحتلال.