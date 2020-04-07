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دولي

حصيلة وفيات "ضخمة" تسجلها ولاية نيويورك الأمريكية

حصيلة وفيات "ضخمة" تسجلها ولاية نيويورك الأمريكية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استمراراً للارتفاع الحاد في هذا المعدل، سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس (كورونا) بـ731 حالة جديدة.

وأفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 731 حالة، ليصل إلى نقطة إلى 5489 بعد أن كان على مستوى 4758 أمس الاثنين، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في نيويورك التي تعتبر بؤرة لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة، ويأتي استمرارا للارتفاع الحاد لهذا المعدل الذي بلغ أمس الاثنين 599 حالة والأحد الماضي 594.  

وذكر كوومو أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "COVID-19" في الولاية ارتفع بواقع 8147 حالة، ما يمثل تراجعا مقارنة مع حصيلة الاثنين، التي تحدثت عن رصد 8658 مصابا جديدا.

وقال حاكم نيويورك، تعليقا على هذه الأرقام: "فيروس كورونا يقتل الناس الضعفاء، لا نستطيع وقف هذا الأمر".

وأعرب حاكم نيويورك مع ذلك عن أمله في أن الولايات وصلت إلى مرحلة الاستقرار في حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس، فيما شدد على ضرورة توسيع نطاق إجراء الفحوص الطبية الخاصة بالمرض.  

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