حماس لـ"دنيا الوطن": الكرة الآن بملعب حكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات عملية بملف الأسرى

صور أسرى لدى حماس

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خاص دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على مبادرة قائد الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، بخصوص الجنود الأسرى لدى كتائب القسام، بإطلاق الاحتلال سراح عدد من الأسرى من كبار السن والنساء والمرضى والأطفال، مقابل أن يقدم القسام خطوة إيجابية في الموضوع.



وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إنها ستتعامل بشكل مسؤول مع أي استجابة فعلية وحقيقية لهذه المبادرة.



وأضافت: "الكرة الآن في ملعب حكومة الاحتلال، بأن تتخذ خطوات عملية بالخصوص".



يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أصدر بياناً اليوم قال فيه، إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه، بالتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل "استعادة القتلى والمفقودين، وإغلاق هذا الملف، وإلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".



وفي أول رد فعل من حماس على بيان نتنياهو، قال مسؤول ملف الأسرى في الحركة، موسى دودين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدير "بروبغندا" إعلامية، وإن آخر ما يهمه فيها استرجاع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وهو لا يفعل شيئاً على أرض الواقع.



وحذّر دودين، وفق صحيفة (فلسطين)، الاحتلال من أن "الفرص لا تأتي دوماً، وقد يضطر للتفاوض في ظروف أعقد بكثير"، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة كل أسير فلسطيني.



وأردف دودين: "الاحتلال يعرف ما المطلوب، وهذا لا يطرح عبر الإعلام"، مشيراً إلى أن المقاومة، كانت دائماً مستعدة لصفقة تبادل، والتعطيل كان من طرف الاحتلال.