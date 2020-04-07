شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: إنهاء الحجر لــ 130 مستضافاً اليوم ووصول كمية محدودة من مواد الفحص

"الصحة" بغزة: إنهاء الحجر لــ 130 مستضافاً اليوم ووصول كمية محدودة من مواد الفحص
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة: إنه سيتم خلال اليوم إنهاء الحجر الصحي لــ 130 مستضافاً داخل مركز "مسقط جباليا" ومدرسة "القطامي" ومستشفى الأمل، من بينهم 25 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي، بشأن تطورات فيروس (كورونا) في القطاع: أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، أنهت إجراءات الحجر الصحي لـ 888 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي من بينهم 198 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة والنظافة بعد إتمام كافة الفحوصات المخبرية الطبية للاطمئنان على سلامتهم.

وهنأ القدرة المستضافين الذين أنهوا فترة الحجر الصحي بالسلامة والعودة لأحبائهم وذويهم والذين شكلوا صمام امان بوعيهم وتفهمهم وتحمل المسؤولية مع المؤسسات الحكومية من اجل تحصين المجتمع.

وأكد أن الجهات الحكومية تتابع إنفاذ كافة الإجراءات والسياسات لمواجهة فيروس (كورونا) "كوفيد -19".

وجدد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة،  الدعوة للمستضافين الذين غادروا مراكز الحجر الصحي الى اتباع الارشادات التي وضحت لهم من خلال الفريق الطبي خلال مغادرتهم لمراكز الحجر بما في ذلك المكوث في المنزل خلال الأسبوع الاول مع تجنب الاختلاط وعدم التزاور وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وقال القدرة: "وصلنا كمية محدودة وغير كافية من مواد الفحص المخبري من الجهات الدولية ولكنها كمية محدودة وغير كافية ونطالب الاخوة في وزارة الصحة برام الله ومنظمة الصحة العالمية و الجهات المعنية بتوفير مواد الفحص بشكل مستمر ولدينا القدرة على اجراء الفحوصات في المختبر المركزي دون الحاجة لارسالها الة خارج قطا غزة وما يترتب عليه من مشقة وجهد وتأخر في النتائج.

أخبار ذات صلة

الإعلان عن شفاء 18 مصاباً بفيروس (كورونا) برام الله وبيت لحم

الإعلان عن شفاء 18 مصاباً بفيروس (كورونا) برام الله وبيت لحم

إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين بالخليل

إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين بالخليل

أول رد من &#34;حماس&#34; على تصريحات نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى

أول رد من "حماس" على تصريحات نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى

الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

&#34;الإعلام&#34; تنظم موجتي بث موحدتين خاصتين دعماً للجهود الحكومية لتطويق (كورونا)

"الإعلام" تنظم موجتي بث موحدتين خاصتين دعماً للجهود الحكومية لتطويق (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

الدفاع المدني ينفذ 30 عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لتسعة حوادث

الدفاع المدني ينفذ 30 عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لتسعة حوادث

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طارق دولة وهاشم أبو سنينة

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طارق دولة وهاشم أبو سنينة

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين بالخليل

إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين بالخليل

الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

&#34;الإعلام&#34; تنظم موجتي بث موحدتين خاصتين دعماً للجهود الحكومية لتطويق (كورونا)

"الإعلام" تنظم موجتي بث موحدتين خاصتين دعماً للجهود الحكومية لتطويق (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

الدفاع المدني ينفذ 30 عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لتسعة حوادث

الدفاع المدني ينفذ 30 عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لتسعة حوادث

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طارق دولة وهاشم أبو سنينة

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طارق دولة وهاشم أبو سنينة

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة

"الأوقاف" بغزة تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة

منظمة (كير) العالمية: نُحذّر من كارثة كبيرة بغزة بسبب (كورونا)

منظمة (كير) العالمية: نُحذّر من كارثة كبيرة بغزة بسبب (كورونا)

منوعات

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

&#34;أم شاؤول&#34;.. حياة الفهد &#34;يهودية&#34; في رمضان

"أم شاؤول".. حياة الفهد "يهودية" في رمضان

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

كيف أجبر &#34;كورونا&#34; رامز جلال على تعديل برنامجه؟

كيف أجبر "كورونا" رامز جلال على تعديل برنامجه؟

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: &#34;هدخلك مستشفى المجانين&#34;

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: "هدخلك مستشفى المجانين"

وفاة طليق ليلى علوي بسبب &#34;كورونا&#34;.. تعرف على قصة &#34;أجمل زيجة&#34; جمعتهما

وفاة طليق ليلى علوي بسبب "كورونا".. تعرف على قصة "أجمل زيجة" جمعتهما

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح &#34;كورونا&#34; على هذه الفئة بالمجتمع

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح "كورونا" على هذه الفئة بالمجتمع

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل &#34;عيال صالح&#34; بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل "عيال صالح" بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

عربي

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

&#34;كورونا في العالم العربي&#34; ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

"كورونا في العالم العربي" ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)