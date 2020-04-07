"الصحة" بغزة: إنهاء الحجر لــ 130 مستضافاً اليوم ووصول كمية محدودة من مواد الفحص



وهنأ القدرة المستضافين الذين أنهوا فترة الحجر الصحي بالسلامة والعودة لأحبائهم وذويهم والذين شكلوا صمام امان بوعيهم وتفهمهم وتحمل المسؤولية مع المؤسسات الحكومية من اجل تحصين المجتمع.



وأكد أن الجهات الحكومية تتابع إنفاذ كافة الإجراءات والسياسات لمواجهة فيروس (كورونا) "كوفيد -19".



وجدد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدعوة للمستضافين الذين غادروا مراكز الحجر الصحي الى اتباع الارشادات التي وضحت لهم من خلال الفريق الطبي خلال مغادرتهم لمراكز الحجر بما في ذلك المكوث في المنزل خلال الأسبوع الاول مع تجنب الاختلاط وعدم التزاور وتحقيق التباعد الاجتماعي.





وقال القدرة: "وصلنا كمية محدودة وغير كافية من مواد الفحص المخبري من الجهات الدولية ولكنها كمية محدودة وغير كافية ونطالب الاخوة في وزارة الصحة برام الله ومنظمة الصحة العالمية و الجهات المعنية بتوفير مواد الفحص بشكل مستمر ولدينا القدرة على اجراء الفحوصات في المختبر المركزي دون الحاجة لارسالها الة خارج قطا غزة وما يترتب عليه من مشقة وجهد وتأخر في النتائج.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة: إنه سيتم خلال اليوم إنهاء الحجر الصحي لــ 130 مستضافاً داخل مركز "مسقط جباليا" ومدرسة "القطامي" ومستشفى الأمل، من بينهم 25 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة.وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي، بشأن تطورات فيروس (كورونا) في القطاع: أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، أنهت إجراءات الحجر الصحي لـ 888 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي من بينهم 198 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة والنظافة بعد إتمام كافة الفحوصات المخبرية الطبية للاطمئنان على سلامتهم.