الإعلان عن شفاء 18 مصاباً بفيروس (كورونا) برام الله وبيت لحم

وأضافت الكيلة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة الفلسطينية: "للحفاظ على توفير الخدمات الطبية في طولكرم، تم نقل المصاب بفيروس كورونا المشفى هيوتشافيز، وسيتم اخذ عينات من كل المرضى والطواقم الطبية، وتعقيم المشفى خلال ٤_٥ أيام وبعد تأكد من أنه المشفى أمن سيستأنف عمله".





أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تعافي 18 مصاباً بفيروس كورونا المستجد في رام الله وبيت لحم، قائلةً: "أثبتت عينات فحص ١١ منهم في هيوجو تشافيز بالإضافة إلى ٧ من بيت لحم تعافيهم بشكل كامل من الفيروس".