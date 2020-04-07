شؤون فلسطينية

أول رد من "حماس" على تصريحات نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى

أول رد من "حماس" على تصريحات نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية حماس موسى دودين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدير "بروبغندا" إعلامية، وأن آخر ما يهمه فيها استرجاع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وهو لا يفعل شيئا على أرض الواقع.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه، إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه بالتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل "استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف وإلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".

وفي رده على البيان، حذر دودين، وفق صحيفة (فلسطين)، الاحتلال أن "الفرص لا تأتي دوما وقد يضطر للتفاوض في ظروف أعقد بكثير"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة كل أسير فلسطيني.

وأردف دودين: "الاحتلال يعرف ما المطلوب، وهذا لا يطرح عبر الإعلام"، مشيرا إلى أن المقاومة كانت دائما مستعدة لصفقة تبادل والتعطيل كان من طرف الاحتلال.

وعن فكرة وجود بعض المرونة الجزئية في موقف المقاومة، قال: "هذا مرهون بمدى تعاطي الاحتلال في الموضوع ومدى ما يمكن أن يقدمه في هذه القضية ، وهل سيضيع الفرصة كما حدث في المرات السابقة أم سيتعاطى بجدية"، مؤكدا أنه إلى الآن لا يوجد حراك حقيقي في الصفقة.

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