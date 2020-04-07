الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة بالشراكة مع الأجهزة الأمنية في ضواحي القدس وأثناء قيامهم بعمل جولات تفقدية تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين، تم إغلاق أربع منشآت صناعية في بلدة عناتا بالإضافة الى 30 محلاً تجاري لمخالفتهم قانون الطوارئ.



وفي سياق متصل قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بالتعامل مع 24 عامل بعد وصولهم إلى مختلف مناطق ضواحي القدس قادمين من الداخل عبر حواجز الاحتلال وقد تم نقلهم الى الجهات المختصة من اجل الحجر الصحي والمنزلي.



ومن جهته أكد العقيد فواز طالب مدير شرطة المحافظة على استمرارية الإجراءات التي تنفذها الشرطة والأجهزة الأمنية ولجنة الطوارئ بهدف توفير الحماية لأبناء شعبنا من جائحة (كورونا) بما يضمن السلامة العامة.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية أربع منشآت صناعية و30 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة وتعاملت مع 24 عاملاً من قرى وبلدات شمال غرب القدس.