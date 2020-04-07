"الإعلام" تنظم موجتي بث موحدتين خاصتين دعماً للجهود الحكومية لتطويق (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تنظم وزارة الإعلام موجة بث إذاعية موحدة بمشاركة واسعة من قبل الإذاعات الفلسطينية في كافة محافظات الوطن يومي الخميس والجمعة القادمين 9-10 نيسان/إبريل 2020، إضافة إلى موجتيها اليوميتين المستمرتين منذ التاسع من آذار/مارس بتغطية مستمر وتوعية في كافة محافظات الوطن.



وتنطلق الموجة الخاصة الاولى يوم الخميس القادم 9 ابريل 2020، من محافظة نابلس من الساعة 12 ظهرا من صوت النجاح، للاذاعات والتلفزيونات ووكالات الانباء الشريكة، ضرورة تنسيق الربط بشكل مسبق قبل الربط على هذه الموجة ثم الربط على صفحة اذاعة صوت النجاح وفضائية النجاح والبث الاذاعي من خلال موقع جامعة النجاح الوطني على

http://vstream3.hadara.ps:8081/Najah_broadcast/Najah_broadcast/playlist.m3u8

، وعلى

https://www.najah.edu/ar/livefmrtmp://vstream3.hadara.ps:1990/Najah_broadcas

t/Najah_broadcast أو الاتصال على اسحق الزواوي 0592444924 او مدير مكتب الوزارة في نابلس ناصر جوابرة 0594010647، لتسهيل عملية الربط التقني.



وتنطلق الموجة الثانية يوم الجمعة 10 نيسان/إبريل 2020، من التاسعة صباحا وطوال اليوم. للاذاعات الراغبة بالاشتراك بهذه الموجة، والتي تنطلق من مقر اذاعة القرآن الكريم في نابلس، للاذاعات والتلفزيونات ووكالات الانباء الشريكة، الربط على هذه الموجة من خلال رابط البث المباشر على الانترنت من خلال الرابط www.quran-radio.org:8080/listen.pls او http://93.184.14.232:3000 او الاتصال على منسق الموجة اسامة صليبي على 0599654138، لتسهيل عملية الربط التقني او مدير مكتب وزارة الاعلام في الخليل خالد خنا على 0592051195.



وعلى الاذاعات التي ترغب بالبث ضمن ترتيباتها الفنية والتقنية بشكل منفصل، الذهاب الى هذا الخيار، والتواصل معنا لاية معلومات.



وتتميز هذه الموجة بمشاركة دولية من اطباء فلسطينيين يعيشون في ايطاليا وعدد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين والسامريين، اضافة الى كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين الامني والصحي والمحافظين، وحيث لاقت جهود الحكمة الفلسطينية منذ بداية هذه الازمة اشادات واسعة من الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والسفير الصيني في فلسطين، وعدد من الشخصيات الوطنية والعربية والدولية واطباء يعملون في دول اخرى، هذه الجهود التي دعم تميزها استطلاعين رأي لمركزي اوراد و JMCC، اجريا في مطلع هذا الشهر.



وكانت عشرات من وسائل الاعلام الوطنية في كافة المحافظات شاركت في موجات البث الموحدة التي اطلقتها الوزارة منذ مطلع الاسبوع الثاني من شهر اذار الماضي وبالتزامن مع الاجراءات الحكومية لتطويق فايروس كورونا وضمن جهود اللجنة الاعلامية للطوارىء والتي تشكلت بقرار من دولة رئيس الوزراء، ووصلت، بفضل جهود شبكة بثنا الاعلامية الوطنية الموحدة والجهد المتميز الذي قام به اعلاميونا في كل موقع، الى كل بيت.