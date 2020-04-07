قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شاباً من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم .



وأفاد الناشط الشبابي في قرية الولجة إبراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت موسى محمد عبد ربه (33 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت قوات الاحتلال قد صعدت من هجماتها بحق المواطنين خلال حالة الطوارئ المفروضة من الخامس من الشهر الماضي لمواجهة وباء فيروس كورونا، تمثل بالاقتحامات والاعتقالات واجبار ناشطين على إزالة حواجز امنية للحد من حركة وتنقل المواطنين حفاظا على سلامتهم من الوباء