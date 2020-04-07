أزمة (كورونا) ستلغي 195 مليون وظيفة بالنصف الثاني من 2020

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء: إن الاقتصادات المتقدمة وتلك النامية، تواجه على حد سواء كارثة بسبب أزمة فيروس (كورونا).



وأضافت في بيان نقلته قناة (الجزيرة): أن أزمة الفيروس الفتاك، سوف تسبب خسائر مدمرة في ساعات العمل والوظائف.



وقالت منظمة العمل الدولية إن أزمة (كورونا) ستؤدي إلى إلغاء 195 مليون وظيفة، في النصف الثاني من عام 2020، حيث ستؤدي إلى فقدان خمسة ملايين عامل لوظائفهم في الدول العربية، و12 مليون عامل لوظائفهم في أوروبا.



وتابعت: أن أزمة فيروس (كورونا) ستؤدي أيضاً لفقدان 125 مليون عامل لوظائفهم بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.