عاجل

  • وزير الصحة مي كيلة: سيتم السماح للمتعافين الجدد بالعودة الى منازلهم

  • القدرة: أنهت وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة إجراءات الحجر الصحي لـ 888 مستضافاً

  • القدرة: تتابع الجهات الحكومية انفاذ كافة الإجراءات والسياسات لمواجهة فيروس (كورونا)

  • الصحة بغزة: سيتم خلال اليوم إنهاء الحجر الصحي لـــ 130 مستضافاً

  • الكيلة: تم شفاء 18 مريضاً مصابين بفيروس كورونا المستجد

  • الكيلة: أظهرت النتائج المخبرية شفاء 11 مريضاً بفيروس كورونا

دولي

بوتين: أزمة فيروس (كورونا) لم تصل إلى ذروتها

بوتين: أزمة فيروس (كورونا) لم تصل إلى ذروتها
فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الأزمة الناجمة عن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد، لم تصل حتى الآن إلى ذروتها.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقده اليوم الثلاثاء حول تطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في روسيا: "لم يتم تجاوز ذروة الوباء حتى الآن. وعلينا الاستفادة من خبرات الدول الأخرى، ومن بالغ الأهمية الآن تفادي الأخطاء التي ارتكبها الآخرون والتعلم منها واستخلاص الاستنتاجات اعتمادا على المجتمع الطبي والعلمي".

وشدد بوتين على أن الإجراءات التي يتم تخاذها يجب أن تكون متكافئة مع خطورة الوضع الناجم عن الجائحة، موضحا أن الأولوية الأهم تتمثل في "ضمان أمن وصحة مواطني روسيا"، وأكد في هذا السياق ضرورة مراقبة مجريات الأحداث الخاصة بهذه الأزمة بأدق صورة ممكنة.

وطلب الرئيس الروسي خلال الاجتماع، من رؤساء الأجهزة المعنية إبلاغه بسير الجهود الرامية إلى إيجاد وسائل الوقاية من المرض، بما في ذلك العمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وسجلت في روسيا حتى اليوم الثلاثاء 7497 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 58 وفاة و494 شفاء، وتم رصد غالبية المصابين في موسكو حيث بلغ هذا العدد 5181 شخصا.

أخبار ذات صلة

أزمة (كورونا) ستلغي 195 مليون وظيفة بالنصف الثاني من 2020

أزمة (كورونا) ستلغي 195 مليون وظيفة بالنصف الثاني من 2020

بريطانيا تسجل ارتفاعاً بأعداد الوفيات بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل ارتفاعاً بأعداد الوفيات بفيروس (كورونا)

الشاباك يُعلن اعتقال جاسوس إسرائيلي يعمل لصالح إيران

الشاباك يُعلن اعتقال جاسوس إسرائيلي يعمل لصالح إيران

الملكة إليزابيث تتمنى الشفاء العاجل لجونسون والمتحدث باسمه: حالته استقرت خلال الليل

الملكة إليزابيث تتمنى الشفاء العاجل لجونسون والمتحدث باسمه: حالته استقرت خلال الليل

لأول مرة منذ ظهوره.. لا وفيات بسبب فيروس (كورونا) في الصين

لأول مرة منذ ظهوره.. لا وفيات بسبب فيروس (كورونا) في الصين

نتنياهو: مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة &#34;القتلى والمفقودين&#34; وإغلاق الملف

نتنياهو: مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة "القتلى والمفقودين" وإغلاق الملف

البرلمان الإيراني يرفض مشروع قانون حول (كورونا)

البرلمان الإيراني يرفض مشروع قانون حول (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تُطلق تحذيرًا للدول بسبب (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تُطلق تحذيرًا للدول بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين بالخليل

إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين بالخليل

الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

الشرطة تغلق مصنعين و30 محلاً تجارياً وتتعامل مع 24 عاملاً بضواحي القدس

&#34;الإعلام&#34; تنظم موجتي بث موحدتين خاصتين دعماً للجهود الحكومية لتطويق (كورونا)

"الإعلام" تنظم موجتي بث موحدتين خاصتين دعماً للجهود الحكومية لتطويق (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

الدفاع المدني ينفذ 30 عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لتسعة حوادث

الدفاع المدني ينفذ 30 عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لتسعة حوادث

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طارق دولة وهاشم أبو سنينة

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طارق دولة وهاشم أبو سنينة

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة

"الأوقاف" بغزة تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة

منظمة (كير) العالمية: نُحذّر من كارثة كبيرة بغزة بسبب (كورونا)

منظمة (كير) العالمية: نُحذّر من كارثة كبيرة بغزة بسبب (كورونا)

منوعات

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

&#34;أم شاؤول&#34;.. حياة الفهد &#34;يهودية&#34; في رمضان

"أم شاؤول".. حياة الفهد "يهودية" في رمضان

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

كيف أجبر &#34;كورونا&#34; رامز جلال على تعديل برنامجه؟

كيف أجبر "كورونا" رامز جلال على تعديل برنامجه؟

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: &#34;هدخلك مستشفى المجانين&#34;

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: "هدخلك مستشفى المجانين"

وفاة طليق ليلى علوي بسبب &#34;كورونا&#34;.. تعرف على قصة &#34;أجمل زيجة&#34; جمعتهما

وفاة طليق ليلى علوي بسبب "كورونا".. تعرف على قصة "أجمل زيجة" جمعتهما

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح &#34;كورونا&#34; على هذه الفئة بالمجتمع

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح "كورونا" على هذه الفئة بالمجتمع

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل &#34;عيال صالح&#34; بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل "عيال صالح" بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

عربي

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

&#34;كورونا في العالم العربي&#34; ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

"كورونا في العالم العربي" ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)