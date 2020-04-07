بريطانيا تسجل ارتفاعاً بأعداد الوفيات بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات الصحية البريطانية، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع إلى 5655 بعد تسجيل 758 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.



وأوضحت هيئة الصحة الوطنية بأن 29 من بين 758 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من أمراض سابقة، كما تتراوح أعمارهم بين 23 و99 سنة، وفق (روسيا اليوم).



وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و352 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفا.