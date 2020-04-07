شؤون فلسطينية

الدفاع المدني ينفذ 30 عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لتسعة حوادث

الدفاع المدني ينفذ 30 عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لتسعة حوادث
رام الله - دنيا الوطن
نفذ الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية 30 عملية تعقيم في محافظات الوطن ضمن الدور الذي ينفذه الدفاع المدني بمواجهة الفايروس، فيما نفذت طواقم الوقاية والسلامة العامة 60 جولة سلامة على المنشآت المختلفة في المحافظات حيث تعاملت طواقمنا مع تسعة حادث حريق وانقاذ.

ونوه التقرير أن عمليات التعقيم في مختلف المدن والبلدات والمخيمات والقرى تتركز على مداخل المدن والمرافق الحيوية والتي يوجد بها اصابات وحواجز الاجهزة الامنية ، في اطار الانسجام مع لجان الطوارئ العاملة في مواجهة هذا الوباء .

فيما شملت جولات الوقاية والسلامة على المنشآت المختلفة شملت مخابز ومحطات وقود وغاز ومركبات توزيع الغاز للتأكد من تطبيق كافة اجراءات الوقاية والسلامة العامة وضمان عملها في إعلان حالة الطوارئ .

وفي سياق التعاملات اليومية لطواقم الاطفاء والانقاذ كانت التعامل مع تسع حالات استجابة أبرزها إخماد حريق مخزن في بلدة قفين بمحافظة طولكرم .
  



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