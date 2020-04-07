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أكبر حصيلة يومية تسجلها السعودية لإصابات فيروس (كورونا)

أكبر حصيلة يومية تسجلها السعودية لإصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي في المملكة، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، رصد 272 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، بعد أن كان هذا المعدل 138 حالة أمس الاثنين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "COVID-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 272 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2795 مصابا (منها 2139 حالة نشطة) بعد أن كانت على مستوى 2523 أمس الاثنين، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة، ويشير إلى زيادة حادة في عدد الحالات المسجلة مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجل يوم الأول من نيسان/ أبريل 157 إصابة، وفي الثاني من نيسان/ أبريل 165، وفي الثالث من نيسان/أبريل 154، وفي الرابع من نيسان /أبريل 140، وفي الخامس من نيسان/ أبريل 206، وفي السادس من نيسان/أبريل 138 حالة.

وفي غضون ذلك، أفاد العبد العالي بتسجيل ثلاث وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد، مبينا أن العدد العام للمتوفين وصل بذلك إلى 41.

كما ذكر أنه تم رصد 43 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، وبلغت حصيلة المتعافين 615 شخصاً.

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