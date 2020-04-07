الاحتلال يفرج عن الأسيرين طارق دولة وهاشم أبو سنينة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن أسيرين من محافظتي نابلس والخليل، بالضفة الغربية.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير طارق أحمد دولة من نابلس بعد اعتقال استمر (18 عاما).



واستقبلت الطواقم الطبية دولة على حاجز بئر السبع العسكري، لإجراء الفحوصات اللازمة لهر في ظل انتشار فيروس (كورونا) قبل أن ينقل الى نابلس، كما نقل موقع (حرية نيوز).



واعتقلت قوات الاحتلال دولة بتاريخ 8/4/2002، وحكمت عليه بالسجن الفعلي مدة 18 عاماً، بتهمة نشاطه وانتمائه لخلايا مقاومة.



وحرصاً على سلامة المواطنين سيقوم الأسير بحجر نفسه مدة 14 يوماً، كما اعتذرت عائلته عن القيام بأي مظاهر للاحتفال بالإفراج عنه.



وفي الخليل أفرج الاحتلال عن الأسير هاشم طه أبو سنينة بعد اعتقال استمر (13 عاما).



واعتقل أبو سنينة بتاريخ 8/4/2007، وكان حينها طالباً في الثانوية العامة، بعد أن أصيب برصاص الاحتلال أمام المسجد الإبراهيمي بعد تنفيذه عملية طعن لجنود إسرائيليين.



وعانى المحرر أبو سنينة خلال فترة اعتقاله من آثار إصابته البالغة أسفل البطن وفى القدمين.