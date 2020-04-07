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شؤون فلسطينية

"الأوقاف" بغزة تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة

"الأوقاف" بغزة تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة
رام الله - دنيا الوطن
هنأت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، العائدين إلى بيوتهم لعودتهم سالمين بعد انتهاء الحجر الصحي، داعيةً إياهم، الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لما تُمثله من واجب شرعي فيه مصلحة لحفظ أبدانهم ووقاية لشخصهم وأهلهم وأحبابهم.

وشددت "الأوقاف" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة تحمل المسؤولية الجماعية في الحفاظ على المجتمع من الأمراض، وعدم الإفراط في الفرحة وما يصاحبها من تجاوزات في الأفراح أو استخدام الألعاب النارية التي تنافي الأجواء العامة للبلاد.

وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي مستجد صحي لحالتهم بما يضمن الوقاية لهم ولمن حولهم، وفقًا للإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة الفلسطينية للحفاظ على حياتهم.

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