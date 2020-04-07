الصين ترسل 4715 طنا من إمدادات الطوارئ إلى 48 دولة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت سلطات الطيران المدني أن الصين أرسلت اجمالي 302 رحلة مستأجرة تحمل المتخصصين الطبيين وإمدادات الطوارئ لدعم الجهود العالمية لمكافحة الوباء.



وقالت مصلحة الطيران المدني الصيني إنه حتى 5 أبريل، قامت بتنسيق رحلات طيران مستأجرة لإرسال أكثر من 110 من المتخصصين الطبيين و 4715 طنًا من إمدادات الطوارئ إلى 48 دولة.



في 5 أبريل ، تم إرسال رحلة جوية مستأجرة لشركة أيرتشاينا للقيام بمهمة إرسال 37.6 طن من الإمدادات للمساعدة في أعمال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في 18 دولة أفريقية. وهبطت الطائرة في مطار في غانا في 6 أبريل.



وتشمل هذه الإمدادات أجهزة تنفس، وأقنعة وجه من طراز "أن 95 "، وبدلات واقية، وقفازات، وغير ذلك من الأجهزة الطبية الأخرى ومعدات الحماية التي سيتم نقلها إلى 17 دولة أفريقية أخرى من غانا ، مركز الطيران في غربي إفريقيا.