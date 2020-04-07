دولي

نتنياهو: مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة "القتلى والمفقودين" وإغلاق الملف

نتنياهو: مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة "القتلى والمفقودين" وإغلاق الملف
صور لأسرى إسرائيليين بين اثنين من كتائب القسام بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بياناً بشأن ملف الأسرى والقتلى الإسرائيليين المفقودين.

وقال المكتب في البيان الذي نشره حساب نتنياهو على (تويتر): إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، وطاقمه بتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: أنهم يدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء.

وكان قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، قدم مبادرة جديدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، في ظل تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وتضمنت مبادرة السنوار تقديم تنازلات في ملف جنود الاحتلال الأسرى، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، الموجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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