دولي

‫بسبب جائحة فيروس كورونا.. إلغاء أسبوع المياه العالمي لعام 2020

رام الله - دنيا الوطن
يجمع أسبوع المياه العالمي في كل عام أكثر من 500 مؤسسة و4,000 مشارك من أكثر من 130 دولة بالعاصمة السويدية ستوكهولم. وتم الإعلان عن إلغاء هذا المؤتمر العالمي الرائد في ظل الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا COVID-19 والتدابير التي تتخذها السلطات المحلية والوطنية لاحتواء انتشار المرض. وكان من المزمع عقد أسبوع المياه العالمي خلال الفترة من 23-28 أغسطس / آب 2020 في ستوكهولم.

ويتولى تنظيم أسبوع المياه العالمي معهد ستوكهولم الدولي للمياه "Stockholm International Water Institute" (SIWI) وظل يعقد سنويًا منذ عام 1991. ومع ذلك، قرر المعهد إلغاء مؤتمر هذا العام بعد المتابعة عن كثب لانتشار جائحة فيروس كورونا COVID-19 حول العالم. وفي ضوء تفشي الفيروس وإعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) عن تحوله إلى جائحة، يمثل عقد فعالية رئيسية مثل أسبوع المياه العالمي تهديدًا حساسًا لصحة الزوار وسيترتب عليه خطر انتشار المرض وهو ما لا يمكن قبوله.

وأصدر مجلس الإدارة القرار بشكل رسمي في 31 مارس / آذار حيث صرح المدير التنفيذي لمعهد ستوكهولم الدولي للمياه، تورغني هولمغرين "Torgny Holmgren" قائلاً: "نحن ملتزمون كما الحال دائمًا بخدمة مجتمعنا بأفضل طريقة ممكنة. ويقترن بتنظيم أسبوع المياه العالمي استثمارات كبيرة في إطار الوقت والمال لكل من يشارك. ونعتقد أنه من الأفضل للجميع اتخاذ قرار مبكر بدلاً من الترقب والانتظار.

ومن جانبها، أشارت غابريلا سوهوسكي "Gabriela Suhoschi"، مدير أسبوع المياه العالمي والجوائز، قائلة: "نحن نقدر بشدة دعم والتزام مجتمعنا تجاه أسبوع المياه العالمي لعام 2020، وكان موضوع هذا العام "المياه والتغير المناخي: تسريع وتيرة العمل". وندرس كيف يمكننا دمج المحتوى الذي تم إعداده لهذا العام في أسبوع المياه العالمي لعام 2021".

وبالإضافة إلى مئات الجلسات، يتمثل الحدث الأكبر لأسبوع المياه العالمي في تقديم أرفع جائزة للمياه في العالم، جائزة ستوكهولم للمياه "Stockholm Water Prize"، على هامش احتفالية الجوائز الملكية. وكما أعلن مؤخرًا، فقد نال الجائزة لعام 2020 د/ جون تشيري "Dr John Cherry" لاستكشافاته التي أحدثت ثورة في فهم التأثير على المياه الجوفية. ويستكشف معهد ستوكهولم للمياه سبل الاحتفاء بالدكتور جون تشيري في أثناء أسبوع المياه العالمي لعام 2021.

ويشهد أسبوع المياه العالمي كذلك المرحلة النهائية من المنافسة الدولية لجائزة ستوكهولم للشباب في مجال المياه "Stockholm Junior Water Prize" لعام 2020. وسيتم الإعلان عن كيفية تنظيم النهائيات في الوقت المناسب.

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