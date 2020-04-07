عربي

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الأوقاف المصرية، تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما تقرر حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها .

ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد أكدت الوزارة على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.

كما خاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الحسين هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة بأى مديرية من المديريات في الشهر الفضيل، مضيفة: "مع تأكيدنا على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.

يأتى ذلك فيما تقدمت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بتوصيات تدعم قرارات وزارة الأوقاف فى تشديد الرقابة على غلق المساجد والزوايا والمصليات ورفع الأذان من المساجد فقط دون الزوايا والمصليات ، حفاظًا على الأمن الصحي للمجتمع، حيث شكرت وزارة الأوقاف لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على هذه التوصيات، وأكدت على أخذها بمنتهى الجد والحسم.

أخبار ذات صلة

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

&#34;كورونا في العالم العربي&#34; ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

"كورونا في العالم العربي" ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

السعودية تصدر قراراً &#34;صارماً&#34; في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

السعودية تصدر قراراً "صارماً" في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)

شركة أدوية عربية تُصنّع دواءً لفيروس (كورونا)

شركة أدوية عربية تُصنّع دواءً لفيروس (كورونا)

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في لبنان

اكتشاف 277 حالة إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

اكتشاف 277 حالة إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طارق دولة وهاشم أبو سنينة

الاحتلال يفرج عن الأسيرين طارق دولة وهاشم أبو سنينة

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة

"الأوقاف" بغزة تدعو العائدين لبيوتهم من الحجر بالالتزام بتعليمات الصحة

منظمة (كير) العالمية: نُحذّر من كارثة كبيرة بغزة بسبب (كورونا)

منظمة (كير) العالمية: نُحذّر من كارثة كبيرة بغزة بسبب (كورونا)

ما آخر مستجدات الإصابات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج؟

ما آخر مستجدات الإصابات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج؟

الاحتلال يَرُش مبيدات ضارة شرقي قطاع غزة

الاحتلال يَرُش مبيدات ضارة شرقي قطاع غزة

مستوطنون يختطفون شابين من كوبر شمال رام الله

مستوطنون يختطفون شابين من كوبر شمال رام الله

توقيف مُتهم أدخل أثاثاً مستعملاً لمدينة الخليل

توقيف مُتهم أدخل أثاثاً مستعملاً لمدينة الخليل

شاهد: تكسر كمية كبيرة من البيض بداخل مطار (بن غوريون)

شاهد: تكسر كمية كبيرة من البيض بداخل مطار (بن غوريون)

منوعات

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

&#34;أم شاؤول&#34;.. حياة الفهد &#34;يهودية&#34; في رمضان

"أم شاؤول".. حياة الفهد "يهودية" في رمضان

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

كيف أجبر &#34;كورونا&#34; رامز جلال على تعديل برنامجه؟

كيف أجبر "كورونا" رامز جلال على تعديل برنامجه؟

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: &#34;هدخلك مستشفى المجانين&#34;

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: "هدخلك مستشفى المجانين"

وفاة طليق ليلى علوي بسبب &#34;كورونا&#34;.. تعرف على قصة &#34;أجمل زيجة&#34; جمعتهما

وفاة طليق ليلى علوي بسبب "كورونا".. تعرف على قصة "أجمل زيجة" جمعتهما

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح &#34;كورونا&#34; على هذه الفئة بالمجتمع

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح "كورونا" على هذه الفئة بالمجتمع

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل &#34;عيال صالح&#34; بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل "عيال صالح" بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

عربي

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

مصر تقرر تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

&#34;كورونا في العالم العربي&#34; ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

"كورونا في العالم العربي" ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)