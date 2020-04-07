ما آخر مستجدات الإصابات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج؟

وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة للبعثة، أفادت من معلومات بوجود حالة وفاة واحدة بوباء الكورونا، ووقوع ثلاثة إصابات بالوباء تعود لأفراد عائلة المتوفي وحالتهم مستقرة لغاية الآن، وذلك بحسب إفادة نجل المتوفي، إضافة الى وقوع إصابة رابعة بوباء الكورونا لمواطن فلسطيني من عائلة أخرى، وحالته مستقرة، وفقا لما نشرته زوجة المصاب عبر صفحتها على الفيس بوك وهو في حالة جيدة، هذا وبالإضافة إلى ٣ إصابات اخرى تعود لعائلة واحدة، واصابة اخيرة لرب أسرة يرقد حاليا في المستشفى مع الحجر على افراد عائلته منزليا، علما بأن مصدر هذه المعلومات هو أحد أفراد قدامى الجالية.



وطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية الشقيقة شعبنا على أوضاع الجالية والطلبة، ولم تسجل أي حالة في صفوف المواطنين ولا الطلبة الفلسطينيين المقيمين في المملكة المغربية حتى الآن، مشيرة إلى أن خلية الأزمة باستمرار تتابع أوضاع الجالية والطلبة وتقدٌم المساعدة الضرورية لعدد من المواطنين والطلبة المقيمين.



وقد قدمت السفارة بتقديم مساعدات مالية من موارنة السفارة لعدد من المواطنين والطلبة الأشد احتياجا بناء على ظروفهم الصعبة، وتم التنسيق مع بلدية فاس لتقديم المساعدة للطلبة المحتاجين في المدينة، وفي مدينة وجدة وبناء على اتصال السفارة، قامت جمعية النبراس بتقديم مساعدة مالية لعدد من الأسر الفلسطينية المحتاجة، كما وعدتهم بالتواصل مع الطلبة المحتاجين.



هذا وقام المجلس الجامعي في مدينة اسطات بالتنسيق مع السفارة بتقديم طرود غذائية ودفع قسط من إيجارات شقق الطلبة الفلسطينيين في المدينة، وقامت السفارة بالتدخل لفائدة والدة مواطن فلسطيني مريضة بالسرطان من العلاج بالمستشفى محمد السادس بمدينة الدار البيضاء.



وتواصلت السفارة مع الأمن الوطني المغربي، لمساعدة ثمانية مواطنين فلسطينيين دخلوا التراب المغربي بطريقة غير شرعية، وبعد اتصالهم بالسفارة من اجل مساعدتهم، تم التدخل لمساعدتهم من اجل تأمين وثيقة التنقل داخل مدينة الناظور في ظل حالة الطوارئ، حيث وافق الأمن الوطني على تدخل السفارة بمنح وثيقة تنقل استثنائية لقضاء الحاجيات اليومية الملحة فقط. قامت السفارة بالتواصل مع الجهات الرسمية المغربية ووضعهم في صورة وجود مواطنين فلسطينيين عالقين عددهم 12 مواطن يرغبون بالمغادرة في حال استئناف عمل المطار والرحلات الجوية، كما يجري الاتفاق مع رجال أعمال فلسطينيين لتشكيل لجنة من اجل المساعدة في حال استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة.



وشكلت سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا الشقيقة لجنة طوارئ تتكون من السفارة وبعثة طبية فلسطينية والجالية، وتواصل العمل للاطمئنان على صحة أبناء الجالية، وتؤكد أنه لم تسجل حتى هذه اللحظة أية إصابة بفايروس كورونا في صفوفها. وقامت اللجنة بتوزيع بعض المواد الغذائية والأغذية ومواد التنظيف للعائلات المحتاجة.



في السياق، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا وفاة أحد الأطباء الفلسطينيين متأثرا بإصابته بفايروس كورونا، كما أكدت اكتشاف إصابة جديدة أيضا في صفوف الجالية، وبذلك يصل عدد المصابين الى 16 حالة، فيما يرتفع عدد الوفيات الى 2، والمشتبه بإصابتهم ارتفع أيضاً الى 12.



وتقوم سفارة دولة فلسطين بمتابعة البحث عن اصابات اخرى عبر اتصالات تجريها مع افراد من الجالية مباشرة او من خلال لجنة الطوارئ، وتفيد السفارة أنها لا تسجل الاصابات لديها الا إذا تم تأكيدها من قبل العائلة او المقربين جدا من المريض. كما ان العديد لديهم عوارض وكانوا على صلة وثيقة بالمرضى ولكن لا يتم تسجيلها من طرف السفارة الا بعد ان يتم تشخيصها طبيا. كما ان هناك صعوبة بحصر عدد المصابين ناتج عن ان البعض لا يريد البوح او التصريح عن ذلك، وعليه فان السفارة تتوخى الحذر من اعطاء ارقام دون الاستناد الى ما يثبت الإصابة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى دولة قطر الشقيقة بوجود 4 إصابات بفايروس كورونا بأوساط الجالية، وهم جميعاً يخضعون الآن للحجر الصحي وتحت الرعاية الكاملة وهم في وضع صحي جيد، وتتواصل السفارة مع الأب والعائلة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.



إلى الهند، تتابع سفارة دولة فلسطين ابناء الجالية والطلبة وتتواصل معهم وتطمئن شعبنا على صحتهم وسلامتهم، وهم بغالبيتهم من الطلبة، كما يوجد عدد من العالقين الذين لم يتمكنوا من العودة الى ارض الوطن بسبب الاغلاق.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك أنه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوق الجالية والطلبة حتى الآن، ويتم التواصل معهم على مدار الساعة.



وتواصلت سفارة دولة فلسطين لدى مالطا متابعتها لأوضاع واحتياجات الجالية الفلسطينية والطلبة الدارسين في مالطا، وما تزال السفارة تعمل بشكل يومي لتلبية احتياجات أبناء الجالية والطلبة للاطمئنان عن أوضاعهم. وقامت السفارة بتمديد سريان جوازات سفر لعائلة من غزة علقت في مالطا، وتقديم مساعدات مادية لبعض العائلات العالقة في مالطا، ولم يسجل اي إصابة بين أبناء جاليتنا وطلبتنا علماً بان مالطا سجلت مئات الحالات حتى الان من فئات عمرية مختلفة، ولا يوجد أية حالة وفاة جراء هذا الفيروس ووضع معظم المصابين مستقر.



تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى سويسرا وبعثتها في جنيف مع رئيس الجالية وعدد كبير من أفرادها والطلبة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتؤكد أنه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفهم، كما تتواصل بشكل مستمر مع عدد من الاطباء الفلسطينيين العامليين في عدة مستشفيات في سويسرا للاطمئنان عنهم، اولا ولمعرفة طبيعة الأوضاع خاصة فيما يتعلق بأبناء الجالية ومن خلالهم في المدن التي يعملون فيها.



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا ومن خلال لجنة الطوارئ المشكلة من طرف السفارة والجالية وأصدقاء الهلال الأحمر شؤون الفلسطينيين في ايطاليا، وتقوم بمساعدة ومساندة كل من يلزمه المساعدة، وقامت بدعم بعض الطلبة والعائلات ماديا من خلال صندوق التبرعات، والتي بلغت لأكثر من 48 حالة حتى اللحظة. تم تسجيل 14 اصابة في صفوف الجالية منهم 4 حالات في العناية المكثفة، والآخرين حالتهم مستقرة.



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا وبروناي والمالديف أوضاع جاليتنا وطلبتنا للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف على احتياجاتهم وبادر أعضاء الكادر الدبلوماسي في السفارة بتقديم مبالغ رمزية مساهمة لتأمين احتياجات بعض أفراد الجالية من الطلبة واللاجئين، وقامت السفارة بتوزيع عدد من الطرود الغذائية للأسر المحتاجة في العاصمة، وقدمت مبالغ نقدية لعدد من الموجودين خارج العاصمة، تؤكد السفارة عدم تسجيل اية إصابة في صفوف الجالية والطلبة حتى الآن.



أكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وفاة شاب من ابناء الجالية (30) عاما في ولاية نيويورك ليرتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 وفاة حسب ما يتوفر لدينا من معلومات.



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الفلبين متابعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا، وتعمل مع الجهات الحكومية الرسمية وبتعاون مع قادة الجالية لتأمين معالجة اي فلسطيني قد يصاب بفيروس كورونا في المستشفيات المخصصة لذلك دون مقابل مالي، وأكد السفير بوجود موافقة مبدئية على ذلك وتم اعتماد رقم هاتفه الشخصي لدى السلطات الصحية الفلبينية لإبلاغه عن اية اصابة. تؤكد السفارة عدم تسجيل اية إصابة في صفوف الجالية من عاملين او طلاب.



رام الله - دنيا الوطنطالبت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، ومنذ اليوم الأول لانتشار فيروس (كورونا)، أبناء الجالية الفلسطينية، والطلاب الدارسين في عموم روسيا، بتوخي الحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الروسية للوقاية من خطر الوباء، كما نشرت بياناً بهذا الخصوص، تضمن التأكيد على تعليمات الوقاية، وهواتف السفارة والطوارئ في حال حدوث أي أمر مُستجد، وكذلك هواتف الخطوط الساخنة التي أعلنتها السلطات الروسية؛ للإجابة على أي استفسار، والرد على أي طارئ.كما قامت السفارة بالرد على اتصالات أهالي بعض الطلاب الدارسين في روسيا، وطمأنتهم على أوضاع أبنائهم، حيث أكدت أنه لم يتم إبلاغهم عن تسجيل أية حالة إصابة أو حالة مشتبه بها بين أبناء الجالية الفلسطينية، والطلاب الدارسين، وأن كوادر السفارة، بما فيها لجنة الطوارئ على أتم الاستعداد لمساعدة أبناء الجالية، والطلاب الدارسين، وتقديم كافة الخدمات اللازمة والمساعدات المطلوبة.وأكدت السفارة، أن عدداً من الأطباء الفلسطينيين، من خريجي روسيا، يمارسون دورهم وعملهم على أكمل وجه في المشافي والعيادات الطبية، كما يقوم اتحاد الطلبة الفلسطينيين بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد الروسية؛ للاستفادة من الدارسين في المعاهد الطبية وخريجي كليات الطب في روسيا.وقامت السفارة بالتعاون مع إقليم فتح، والجالية الفلسطينية، واتحاد الطلبة الفلسطينيين، وكذلك ممثلي القوى وشخصيات فلسطينية، بمواصلة توزيع آلاف الكمامات، ومعقم الأيادي لأبناء الجالية والطلاب الفلسطينيين، وكذلك على أبناء الجالية العربية ومواطنين روس، كما تم في كل من العاصمة التترية قازان، وإقليم اوليانوفسك، ويجري العمل على توزيعها بشكل أكبر في موسكو.وفي هذا السياق، فقد اهتمت الأوساط في إقليم القرم، بما قام به أحد رجال الأعمال الفلسطينيين، الذي قام بصناعة الكمامات وتوزيعها بأعداد كبيرة في الإقليم، وإيصالها عبر خدمات التوصيل للحفاظ على الحظر الصحي المفروض من الحكومة الروسية.وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين، قدم قائمة بأكثر من ٢٠ طبيباً فلسطينياً للعمل في المشافي الروسية؛ ليقوموا بممارسة دورهم كأطباء ومتطوعين إلى جانب زملائهم الروس، كما أن عدداً من الأطباء في الدراسات العليا، وفي نهاية تخصصهم، استلموا العمل بالأمس في برنامج التطوع مع الجانب الروسي في مستشفيات موسكو، مشيرة إلى أنها تعمل على إنشاء صندوق للتبرعات من رجال الأعمال، لدعم الطلبة المحتاجين؛ نظراً لصعوبة الحياة والأزمة المالية.في بلجيكا، أفادت سفارة فلسطين، أنه تم الكشف عن إصابتين جديدتين في أوساط الجالية الفلسطينية، إحداها في مركز لجوء "ليبوك نامور"، وهو موجود في المستشفى حالياً، أما الحالة الثانية فتم وضعها في الحجر المنزلي، ليرتفع عدد المصابين بين أبناء الجالية الفلسطينية منذ بداية الأزمة إلى 54 حالة، جميعهم في الحجر المنزلي الا حالتين في المستشفى.وأشارت إلى أنها تواصل اتصالاتها بأبناء الجالية، خاصة الطلاب منهم، والطلاب الذين يرغبون بالعودة إلى فلسطين، وتقوم السفارة بعمل قائمة بأسمائهم لإرسالها للوزارة، حيث قدمت السفارة اليوم مساعدة لأم وأطفالها الاثنين، من سكان مخيم عين الحلوة بلبنان، كما قامت بإيصال مساعدة لفلسطيني محتاج في أحد مراكز اللجوء، ووصل عدد المساعدات، التي قدمتها السفارة 50 مساعدة منذ بداية الأزمة.كما قامت السفارة، بالتنسيق بين مجموعة من الأطباء، وبعض المصابين الموجودين في الحجر الصحي من أجل متابعتهم طبياً وبشكل مجاني.إلى ذلك، تابعت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية الشقيقة، ومنذ اليوم الأول للأزمة، أوضاع واحتياجات أبناء شعبنا الموجودين في تونس، كما أن السفارة على تواصل دائم ومستمر مع جميع أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في تونس؛ للاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم المعيشية، وكذلك الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد التونسية، وقامت اللجنة يوم أمس 6 نيسان/ أبريل 2020 بتوزيع مواد غذائية ومساعدات مادية لعدد من الطالبات والطلبة الموجودين في السكن الجامعي، بالإضافة إلى ثلاث عائلات بالعاصمة، وعائلة بوالية قابس، كما تطمئن السفارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة أو اشتباه بحالة مصابة بالفيروس في جميع صفوف أبناء الجالية.وافادت بأن الجهات المختصة في الجمهورية التونسية الشقيقة تقدم كافة الاستشارات والخدمات الصحية لأبناء الجالية والطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد التونسية بشكل مجاني، فيما يتعلق بالإصابة بالفيروس أو الاشتباه بالإصابة في ظل الأزمة القائمة.أما البعثة الفلسطينية لدى مملكة هولندا، فقد أكدت أن الحصول على معلومات حول أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) للمواطنين الفلسطينيين في هولندا يتم من خلال إبلاغ البعثة من قبل أبناء الجالية وأقارب المواطنين المصابين في هولندا، وأنه لا يمكن الحصول على هذه المعلومات أو التأكد منها من الجهات الرسمية الهولندية، نظراً لتطبيق قانون حماية المعلومات والبيانات الشخصية.